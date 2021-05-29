Отправлено: - 12:30

Victor Yang:

Да я тоже считаю что выкладывать интимные подробности своих родителей - как-то... не очень.

Цитата:Девушка работает тамадой на свадебных банкетах и больше половины конкурсов в её программе, так или иначе, обыгрывают тему секса. Так что ничего зазорного нет в том, что она сама о себе так пошутила