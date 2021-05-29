Администратора сатирического паблика в Instagram Темирлана Енсебека из-за шутки в Интернете могут привлечь к уголовной ответственности. Припомнили ему и давнюю шутку о том, что якобы Духовное управление мусульман Казахстана предложило «присвоить Нурсултану Назарбаеву статус Бога и закрепить это в Конституции». Я вижу в этой шутке больше правды. Читать новость
О Елбасы снимают фильмы, сам он пишет книги. В нашей областной библиотеке им. Толстого трудами Елбасы занят целый стеллаж. Судя по контрольному листку сроков возврата книги, вклеенному в каждый экземпляр, их практически не читают. Зато сколько написано и издано. Видимо, не зря говорят: чем тяжелее фолиант, тем легче раздавить им истину.
Также трудами Ленина а потом Сталина а потом Брежнева были забиты все библиотеки и эти труды также никто не читал) истину давили или это другое и надо понимать разницу?) Цитата:
Тут кстати вспомнить Черчилля, который говорил: «Политик думает о следующих выборах, а государственный деятель - о следующем поколении». А теперь вспомните, сколько Назарбаев пережил выборов. Сколко их было вне положенных сроков? Реформы, запущенные Елбасы и не приносящие ощутимых результатов, сейчас остановить нельзя - слишком многие будут вынуждены признать свои ошибки. Боюсь, что когда-то придется строить печальный мемориал жертвам наших реформ.
Брежнев сколько выборов пережил? ОЙ а был ли выбор?)) И да постоянные реформы в советском союзе запускаемые и провалившиеся кто-нибудь признал за ошибку? Время идёт а коммунисты так и молчат)
Оскорбление Его Величества во всех монархических государствах во времена средневековья считалось тяжелым преступлением и каралось смертной казнью. Мы, что, вернулись в те времена? Судите сами.
Почему средневековье? Автор как-то лицемерно забывает недавнее славное прошлое) Чтобы было с человеком который публично бы оскорбил Сталина?) Или анекдот про него рассказал бы?))) Монархия? Средневековье?) Нет обычный развитый социализм где все для людей)) нурлы...ой,коммунисты как возносили Сталина? И наше солнце и отец народов,и великий кормчий...тоже нет,это уже про другого типа Сталина) так в чем разница? Или тогда можно было а сейчас уже нельзя?
Коммунисты в СССР по поводу культа личности вроде подробно всё сказали, и жестко осудили это явление, на XX съезде КПСС в Докладе о кольте личности Сталина и его последствиях. Среди последствий культа отметили массовые политические репрессии. Так что не промолчали, все сказали. Почему молчат сейчас коммунисты? Должно быть у них что добавить к докладу XX съезда? И о каких именно коммунистах у Вас речь? Казахстанских? Такие есть что ли? Или тех, что сейчас на руководящих должностях во многих постсоветских странах, перекрасившись? Конкретизировали бы хоть, чтобы Вас можно было понять, о каких коммуняках речь))))
Цитата:
abaika95: так в чем разница? Или тогда можно было а сейчас уже нельзя?
О чём и речь в статье, о чём и речь... Разницы - абсолютно никакой: что там был культ, что тут и много где ещё, почти у всех соседей так.
abaika95: Почему средневековье? Автор как-то лицемерно забывает недавнее славное прошлое)
Автор пытался сформулировать мысль, когда это всё началось или когда это всё пышно расцвело. Хотя ещё в Древнем Египте фараон имел статус Бога. Наказание за оскорбление величества - это не изобретение Средневековья, а Древности. В том же Древнем Риме со времён императора Тиберия, что до нашей эры, с осуждёнными на казнь за оскорбление величества в отдельных случаях осуждались их дети, и дети детей, казнённых по этому закону запрещалось оплакивать.
abaika95: Автор как-то лицемерно забывает недавнее славное прошлое)
А какое имеет отношение советское прошлое к обсуждаемой теме? Что Назарбаев из руководящего состава ком.партии стал Президентом Казахстана и из неё вышел? Про это что ли Вы? Или про то если тогда можно было так, почему сейчас нельзя?
Лично моё мнение такова, если бы те деньги что пустили на строительство пластикового города и перенос столицы на развитие агропрома, на дороги и коммуникации, сохранили бы истинное предназначение всего что осталось после союза, люди сами потребовали из золота отлить памятник своему президенту. Однако на деле получили точно наоборот
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