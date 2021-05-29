Отправлено: - 10:07

О Елбасы снимают фильмы, сам он пишет книги. В нашей областной библиотеке им. Толстого трудами Елбасы занят целый стеллаж. Судя по контрольному листку сроков возврата книги, вклеенному в каждый экземпляр, их практически не читают. Зато сколько написано и издано. Видимо, не зря говорят: чем тяжелее фолиант, тем легче раздавить им истину.

Тут кстати вспомнить Черчилля, который говорил: «Политик думает о следующих выборах, а государственный деятель - о следующем поколении». А теперь вспомните, сколько Назарбаев пережил выборов. Сколко их было вне положенных сроков? Реформы, запущенные Елбасы и не приносящие ощутимых результатов, сейчас остановить нельзя - слишком многие будут вынуждены признать свои ошибки. Боюсь, что когда-то придется строить печальный мемориал жертвам наших реформ.

Цитата:Также трудами Ленина а потом Сталина а потом Брежнева были забиты все библиотеки и эти труды также никто не читал) истину давили или это другое и надо понимать разницу?)Цитата:Брежнев сколько выборов пережил? ОЙ а был ли выбор?)) И да постоянные реформы в советском союзе запускаемые и провалившиеся кто-нибудь признал за ошибку? Время идёт а коммунисты так и молчат)