Отправлено: - 10:10

Coopidon:

Сами то чьих будешь!? Какого рода/племени?

Coopidon:

И опять, мимо! Давай, даю ещё шанс. Ещё попытку. Сосредоточься, напряги серость мозгового вещества своей бестолковки и... Выдай что нибудь искрометное с юмором... ну если они у тебя есть... Жду

Цитата:Немец же яПисал как-то)Как дракон немецКак электрон !!!Осталось фамилию себе немецкую найтиЦитата:ЖдиГлпвное юрту не испачкай)