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Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 41615
Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
Отправлено: 29.05.21 - 10:07
Администратора сатирического паблика в Instagram Темирлана Енсебека из-за шутки в Интернете могут привлечь к уголовной ответственности. Припомнили ему и давнюю шутку о том, что якобы Духовное управление мусульман Казахстана предложило «присвоить Нурсултану Назарбаеву статус Бога и закрепить это в Конституции». Я вижу в этой шутке больше правды.
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Re: Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
Отправлено: 29.05.21 - 10:07
Цитата:
Также трудами Ленина а потом Сталина а потом Брежнева были забиты все библиотеки и эти труды также никто не читал) истину давили или это другое и надо понимать разницу?)
Цитата:
Брежнев сколько выборов пережил? ОЙ а был ли выбор?)) И да постоянные реформы в советском союзе запускаемые и провалившиеся кто-нибудь признал за ошибку? Время идёт а коммунисты так и молчат)
О Елбасы снимают фильмы, сам он пишет книги. В нашей областной библиотеке им. Толстого трудами Елбасы занят целый стеллаж. Судя по контрольному листку сроков возврата книги, вклеенному в каждый экземпляр, их практически не читают. Зато сколько написано и издано. Видимо, не зря говорят: чем тяжелее фолиант, тем легче раздавить им истину.
Также трудами Ленина а потом Сталина а потом Брежнева были забиты все библиотеки и эти труды также никто не читал) истину давили или это другое и надо понимать разницу?)
Цитата:
Тут кстати вспомнить Черчилля, который говорил: «Политик думает о следующих выборах, а государственный деятель - о следующем поколении». А теперь вспомните, сколько Назарбаев пережил выборов. Сколко их было вне положенных сроков? Реформы, запущенные Елбасы и не приносящие ощутимых результатов, сейчас остановить нельзя - слишком многие будут вынуждены признать свои ошибки. Боюсь, что когда-то придется строить печальный мемориал жертвам наших реформ.
Брежнев сколько выборов пережил? ОЙ а был ли выбор?)) И да постоянные реформы в советском союзе запускаемые и провалившиеся кто-нибудь признал за ошибку? Время идёт а коммунисты так и молчат)
Re: Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
Отправлено: 29.05.21 - 10:24
Цитата:
Почему средневековье?
Автор как-то лицемерно забывает недавнее славное прошлое)
Чтобы было с человеком который публично бы оскорбил Сталина?) Или анекдот про него рассказал бы?))) Монархия? Средневековье?) Нет обычный развитый социализм где все для людей)) нурлы...ой,коммунисты как возносили Сталина? И наше солнце и отец народов,и великий кормчий...тоже нет,это уже про другого типа Сталина) так в чем разница? Или тогда можно было а сейчас уже нельзя?
Оскорбление Его Величества во всех монархических государствах во времена средневековья считалось тяжелым преступлением и каралось смертной казнью. Мы, что, вернулись в те времена? Судите сами.
Почему средневековье?
Автор как-то лицемерно забывает недавнее славное прошлое)
Чтобы было с человеком который публично бы оскорбил Сталина?) Или анекдот про него рассказал бы?))) Монархия? Средневековье?) Нет обычный развитый социализм где все для людей)) нурлы...ой,коммунисты как возносили Сталина? И наше солнце и отец народов,и великий кормчий...тоже нет,это уже про другого типа Сталина) так в чем разница? Или тогда можно было а сейчас уже нельзя?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6987
Re: Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
Отправлено: 29.05.21 - 10:40
Цитата:
Про какие реформы речь то?
abaika95:
Брежнев сколько выборов пережил? ОЙ а был ли выбор?)) И да постоянные реформы в советском союзе запускаемые и провалившиеся кто-нибудь признал за ошибку?
Брежнев сколько выборов пережил? ОЙ а был ли выбор?)) И да постоянные реформы в советском союзе запускаемые и провалившиеся кто-нибудь признал за ошибку?
Про какие реформы речь то?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6987
Re: Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
Отправлено: 29.05.21 - 10:56
Цитата:
Да действительно почему средневековье, древность какая то просто.
Когдато покланялись солнцу, теперь в одной стране солнцеликому, правда не все, что обнадёживает. Цитата:
И что переименовали (ну не считая Сталинграда, которому вернули его историческое наименование)
Вы огоньков 90-ых годов поменьше читайте и будет и вам счастье
abaika95:
Почему средневековье?
Почему средневековье?
Да действительно почему средневековье, древность какая то просто.
Когдато покланялись солнцу, теперь в одной стране солнцеликому, правда не все, что обнадёживает. Цитата:
abaika95:
как возносили Сталина?
как возносили Сталина?
И что переименовали (ну не считая Сталинграда, которому вернули его историческое наименование)
Вы огоньков 90-ых годов поменьше читайте и будет и вам счастье
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2389
Re: Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
Отправлено: 29.05.21 - 11:25
Цитата:
А зачем автору говорить о прошлом? Он говорит о нынешнем
Ты когда-нибудь научишься говорить по СУЩЕСТВУ вопроса?
Опять ушёл в трепотню!
Хотя, это ж твоё предназначение
abaika95:
Автор как-то лицемерно забывает недавнее славное прошлое)
Автор как-то лицемерно забывает недавнее славное прошлое)
А зачем автору говорить о прошлом? Он говорит о нынешнем
Ты когда-нибудь научишься говорить по СУЩЕСТВУ вопроса?
Опять ушёл в трепотню!
Хотя, это ж твоё предназначение
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 474
Re: Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
Отправлено: 29.05.21 - 11:31
Вам не кажется , что речь идет об итогах правления ? Нужно ли переводить стрелки ? Сталин восстанавливал, а у нас - рушится
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