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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6987
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 23:26
Цитата:
Ну так поставьте в настройках, что бы только друзья, а не все могли всякое ИМХО вам скидывать.
Гога:
Да кто -то по Вацапу скинул
Да кто -то по Вацапу скинул
Ну так поставьте в настройках, что бы только друзья, а не все могли всякое ИМХО вам скидывать.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 23:34
Цитата:
____Спасибо за заботу . Естественно , кто - то из друзей скинул . Он сейчас недалеко от вас проживает .
elektron:
поставьте в настройках
поставьте в настройках
____Спасибо за заботу . Естественно , кто - то из друзей скинул . Он сейчас недалеко от вас проживает .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6987
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 23:38
Цитата:
Ну тогда привет передавайте и посоветуйте им, что бы в настройках всё правильно было.
Гога:
Естественно , кто - то из друзей скинул
Естественно , кто - то из друзей скинул
Ну тогда привет передавайте и посоветуйте им, что бы в настройках всё правильно было.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 23:42
Цитата:
Огромное спасибо , но в настройках все ровно . ИМО
elektron:
Огромное спасибо , но в настройках все ровно . ИМО
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 23:45
Цитата:
____эТО - НЕ всякое . Значение смотрите в Гугле.
elektron:
всякое ИМХО
всякое ИМХО
____эТО - НЕ всякое . Значение смотрите в Гугле.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6987
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 23:47
Цитата:
Вы же не можете знать, какие настройки у ваших друзей?
А по умолчанию, после апдейта неделю или две назад "все" установлено.
Откуда то они получили же "это".
[Исправлено: elektron, 28.05.2021 - 18:48]
Гога:
в настройках все ровно
в настройках все ровно
Вы же не можете знать, какие настройки у ваших друзей?
А по умолчанию, после апдейта неделю или две назад "все" установлено.
Откуда то они получили же "это".
[Исправлено: elektron, 28.05.2021 - 18:48]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6987
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 23:50
Цитата:
Ну тут я пас. пост про 20% уже выставлял.
Гога:
_эТО - НЕ всякое
_эТО - НЕ всякое
Ну тут я пас. пост про 20% уже выставлял.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 23:58
Цитата:
_______ДА какая разница . Просто есть статья . Правда - неправда , у каждого свое мнение .
elektron:
Откуда то они получили же "это"
Откуда то они получили же "это"
_______ДА какая разница . Просто есть статья . Правда - неправда , у каждого свое мнение .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 23:59
Цитата:
_-_-_ Ну а тут вообще полная непонятка !Про что ??
elektron:
Ну тут я пас. пост про 20% уже выставлял.
Ну тут я пас. пост про 20% уже выставлял.
_-_-_ Ну а тут вообще полная непонятка !Про что ??
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.05.21 - 01:22
Цитата:
Куат таких манкуртами называют. Если это слово ругательное - я заранее извиняюсь
Coopidon:
Сами то чьих будешь!? Какого рода/племени?
Сами то чьих будешь!? Какого рода/племени?
Куат таких манкуртами называют. Если это слово ругательное - я заранее извиняюсь
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.05.21 - 01:24
Цитата:
А что там? У меня не открывается (
elektron:
Вот когда такихбольше 20% станет
Вот когда такихбольше 20% станет
А что там? У меня не открывается (
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.05.21 - 10:10
Цитата:
Немец же я
Писал как-то)
Как дракон немец
Как электрон !!!
Осталось фамилию себе немецкую найти
Цитата:
Жди
Глпвное юрту не испачкай)
Coopidon:
Сами то чьих будешь!? Какого рода/племени?
Сами то чьих будешь!? Какого рода/племени?
Немец же я
Писал как-то)
Как дракон немец
Как электрон !!!
Осталось фамилию себе немецкую найти
Цитата:
Coopidon:
И опять, мимо! Давай, даю ещё шанс. Ещё попытку. Сосредоточься, напряги серость мозгового вещества своей бестолковки и... Выдай что нибудь искрометное с юмором... ну если они у тебя есть... Жду
И опять, мимо! Давай, даю ещё шанс. Ещё попытку. Сосредоточься, напряги серость мозгового вещества своей бестолковки и... Выдай что нибудь искрометное с юмором... ну если они у тебя есть... Жду
Жди
Глпвное юрту не испачкай)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.05.21 - 10:14
Цитата:
Если честно имея уже опыт общения с вами по разным историческим темам,в итоге не вмжу существенной разницы между ними и вами)
Так что там к 20% прибавьте себя и тех кто считает что они типа умнее этих и будет всё 70%))
Вешаться не буду, буду учиться как-то сосуществовать с вами)
elektron:
Вот когда такихбольше 20% станет, то всё, можно вешаться
Вот когда такихбольше 20% станет, то всё, можно вешаться
Если честно имея уже опыт общения с вами по разным историческим темам,в итоге не вмжу существенной разницы между ними и вами)
Так что там к 20% прибавьте себя и тех кто считает что они типа умнее этих и будет всё 70%))
Вешаться не буду, буду учиться как-то сосуществовать с вами)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6987
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.05.21 - 10:24
Цитата:
Жаль, да ничего особенного, про "блондинок" Цитата:
Не важно, всем добра.
maxsaf:
А что там? У меня не открывается (
А что там? У меня не открывается (
Жаль, да ничего особенного, про "блондинок" Цитата:
Гога:
Ну а тут вообще полная непонятка !Про что ??
Ну а тут вообще полная непонятка !Про что ??
Не важно, всем добра.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6987
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.05.21 - 10:30
Цитата:
Точно тоже самое могу сказать? Я думал вы себя там всё же узнаете, ан нет, не судьба видать.
abaika95:
Если честно имея уже опыт общения с вами
Если честно имея уже опыт общения с вами
Точно тоже самое могу сказать? Я думал вы себя там всё же узнаете, ан нет, не судьба видать.
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