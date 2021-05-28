Прогноз на 5 дней
ясно+25°C
  • 762 мм рт.ст.
  • 23% влажность
  • ЮВ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 193 из 193«1...191192193
Ответить Новый топик
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6987
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 23:26
#2881
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Да кто -то по Вацапу скинул

Ну так поставьте в настройках, что бы только друзья, а не все могли всякое ИМХО вам скидывать. :lol:
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3361
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 23:34
#2882
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
поставьте в настройках

____Спасибо за заботу . Естественно , кто - то из друзей скинул . Он сейчас недалеко от вас проживает .
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6987
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 23:38
#2883
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Естественно , кто - то из друзей скинул

Ну тогда привет передавайте и посоветуйте им, что бы в настройках всё правильно было. :-P :lol:
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3361
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 23:42
#2884
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Огромное спасибо , но в настройках все ровно . ИМО :-P
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3361
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 23:45
#2885
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
всякое ИМХО

____эТО - НЕ всякое . Значение смотрите в Гугле.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6987
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 23:47
#2886
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
в настройках все ровно

Вы же не можете знать, какие настройки у ваших друзей?
А по умолчанию, после апдейта неделю или две назад "все" установлено.
Откуда то они получили же "это". :lol:

[Исправлено: elektron, 28.05.2021 - 18:48]
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6987
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 23:50
#2887
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
_эТО - НЕ всякое

Ну тут я пас. пост про 20% уже выставлял.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3361
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 23:58
#2888
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Откуда то они получили же "это"

_______ДА какая разница . Просто есть статья . Правда - неправда , у каждого свое мнение .
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3361
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 23:59
#2889
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну тут я пас. пост про 20% уже выставлял.

_-_-_ Ну а тут вообще полная непонятка !Про что ??
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10434
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.05.21 - 01:22
#2890
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Сами то чьих будешь!? Какого рода/племени?

Куат таких манкуртами называют. Если это слово ругательное - я заранее извиняюсь :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10434
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.05.21 - 01:24
#2891
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Вот когда такихбольше 20% станет

А что там? У меня не открывается (
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8061
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.05.21 - 10:10
#2892
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Сами то чьих будешь!? Какого рода/племени?

Немец же я
Писал как-то)
Как дракон немец
Как электрон !!!
Осталось фамилию себе немецкую найти
Цитата:
Coopidon:
И опять, мимо! Давай, даю ещё шанс. Ещё попытку. Сосредоточься, напряги серость мозгового вещества своей бестолковки и... Выдай что нибудь искрометное с юмором... ну если они у тебя есть... Жду

Жди
Глпвное юрту не испачкай)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8061
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.05.21 - 10:14
#2893
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Вот когда такихбольше 20% станет, то всё, можно вешаться

Если честно имея уже опыт общения с вами по разным историческим темам,в итоге не вмжу существенной разницы между ними и вами)
Так что там к 20% прибавьте себя и тех кто считает что они типа умнее этих и будет всё 70%))
Вешаться не буду, буду учиться как-то сосуществовать с вами)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6987
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.05.21 - 10:24
#2894
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А что там? У меня не открывается (

Жаль, да ничего особенного, про "блондинок" :lol: Цитата:
Гога:
Ну а тут вообще полная непонятка !Про что ??

Не важно, всем добра. ;-)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6987
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.05.21 - 10:30
#2895
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Если честно имея уже опыт общения с вами

Точно тоже самое могу сказать? Я думал вы себя там всё же узнаете, ан нет, не судьба видать. :lol:
Профайл
Страница 193 из 193«1...191192193
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 5
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS