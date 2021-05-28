Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Изменились критерии - главный санврач Костанайской области объяснил новое постановление
Изменились критерии - главный санврач Костанайской области объяснил новое постановление
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41615
Изменились критерии - главный санврач Костанайской области объяснил новое постановление
Отправлено: 28.05.21 - 21:28
- С 18 мая мы перешли в желтую зону, - напомнил Даулетбаев. - Поэтому подготовили новое постановление об усилении мер. Но так получилось, что изменились республиканские критерии работы объектов, где бывают люди. Из-за этого можно сказать, что мы не усиливаем, а ослабляем ограничения.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 8061
Re: Изменились критерии - главный санврач Костанайской области...
Отправлено: 28.05.21 - 21:28
Ашык не ашык главное чтобы не было повторение прошлогоднего ада июля....
Надеюсь что койки и места готовы в инфекционке
Надеюсь что койки и места готовы в инфекционке
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 1129
Re: Изменились критерии - главный санврач Костанайской области...
Отправлено: 28.05.21 - 22:32
Цитата:
А что!? Путают!?
Во, народ!
Цитата:
Твоя койка всегда наготове!
Как ты любишь.
Справа прокурор, слева Наполеон...
Рс но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции.
Цитата:
Даже не сомневайся. Минздрав бдит.
Даже твоё сомнение оскорбительно для Казакели!
Рс извиняться когда будешь?
Прошу не путать поминки с другими массовыми мероприятиями, как дни рождения и свадьбы, - отметил Даулетбаев.
А что!? Путают!?
Во, народ!
Цитата:
abaika95:
Надеюсь что койки и места готовы в
Надеюсь что койки и места готовы в
Твоя койка всегда наготове!
Как ты любишь.
Справа прокурор, слева Наполеон...
Рс но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции.
Цитата:
abaika95:
главное чтобы не было повторение прошлогоднего ада июля....
главное чтобы не было повторение прошлогоднего ада июля....
Даже не сомневайся. Минздрав бдит.
Даже твоё сомнение оскорбительно для Казакели!
Рс извиняться когда будешь?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 623
Изменились критерии - главный санврач Костанайской области объяснил новое постановление
Отправлено: 28.05.21 - 22:47
как по-кз "Закрыто"?
скоро это приложение будут разрабатывать >:[
скоро это приложение будут разрабатывать >:[
Изменились критерии - главный санврач Костанайской области объяснил новое постановление
Отправлено: 28.05.21 - 23:00
В США Верховным Судом отменена всеобщая вакцинация. Билл Гейтс, главный инфекционист США Фаучи, и Биг Фарма проиграли иск в Верховном Суде США, не сумев доказать, что все их вакцины на протяжении последних 32 лет были безопасны для здоровья граждан! Иск подала группа учёных, во главе с сенатором Кеннеди. Роберт Ф. Кеннеди-младший: «Новую вакцину против COVID следует избегать любой ценой. Срочно обращаю ваше внимание на важные вопросы, связанные со следующей вакцинацией против Covid-19. Впервые в истории вакцинации, так называемые мРНК-вакцины последнего поколения вмешиваются непосредственно в генетический материал пациента и, следовательно, изменяют индивидуальный генетический материал, который представляет собой генетическую манипуляцию, что уже было запрещено и до этого считалось преступлентем. ВАКЦИНА коронавируса - НЕ ВАКЦИНА! ВНИМАНИЕ! Что всегда представляла собой вакцина? Это был всегда сам патоген - микроб или вирус, который был убит или атенуирован, то есть ослаблен, - и его вводили в организм с целью выработки антител. Не то вообще вакцина коронавируса! Она совсем не то! Она входит в новейшую группу м-РНК (mRNA) якобы "вакцин" Попав внутрь человеческой клетки, мРНК репрограммирует нормальную РНК/ДНК, которые начинают вырабатывать другой белок. То есть, ничего общего с традиционными вакцинами! То есть - это инструмент генетического воздействия. Генное оружие! То есть из землян собрались уничтожить, а выжившие станут ГМО! После беспрецедентной вакцины мРНК вакцинированные больше не смогут лечить симптомы вакцины дополнительным способом. Вакцинированным придется смириться с последствиями, потому что их уже нельзя вылечить простым удалением токсинов из человеческого тела, как человеку с генетическим дефектом, таким как синдром Дауна, синдром Клайнфельтера, синдром Тернера, генетическая остановка сердца, гемофилия, кистозный фиброз, синдром Ретта и др.), потому что генетический дефект навсегда! Это ясно означает: если симптом вакцинации развивается после вакцинации мРНК, ни я, ни какой-либо другой терапевт не могут вам помочь, потому что УЩЕРБ, НАНЕСЁННЫЙ ВАКЦИНАЦИЕЙ, БУДЕТ ГЕНЕТИЧЕСКИ НЕОБРАТИМЫМ. Вакцинация - оружие геноцида 21 века. Бывший главный научный сотрудник Pfizer Майк Йидон в очередной раз высказал свою позицию, что сейчас слишком поздно спасать тех, кто укололся субстанцией под публичным названием "вакцина от Covid-19". Он призывает тех, кто еще не получил смертельную инъекцию, бороться за свою жизнь, своих окружающих людей и жизни своих детей. Всемирно известный иммунолог продолжает описывать процесс, который, по его словам, убьет подавляющее большинство людей: "Сразу после первой вакцинации около 0,8% людей умирают в течение двух недель. Средняя продолжительность жизни выживших составит максимум два года, но и она уменьшается с каждым новым «уколом»". А ведь продолжают еще разрабатываются дополнительные вакцины, чтобы вызвать ухудшение состояния определенных органов, включая сердце, легкие и мозг. После двух десятилетий работы на Pfizer профессор Йидон был знаком с функциями и целями исследований и разработок фармацевтического гиганта Pfizer, и заявляет, что конечная цель нынешнего режима "вакцинации" может быть только массовым демографическим событием, которое сделает все мировые войны вместе взятыми, как постановку Микки Мауса. "Миллиарды людей уже приговорены к верной, неизбежной и мучительной смерти. Любой, кто получит инъекцию, умрет преждевременно, и три года - это щедрая оценка того, как долго они могут остаться в живых. . Ну вот теперь весь пазл сложился. Маски начинают спадать! «Китайская биологическая лаборатория в Ухане является частью Glaxosmithkline, которая (случайно) принадлежит Pfizer!» Тот, кто делает вирусную вакцину, которая (случайно) была выпущена в биологической лаборатории в Ухане и (случайно) профинансирована доктором Фаучи. кто (случайно) рекламирует вакцину! «GlaxoSmithKline (случайно) управляется финансовым отделом Black Rock, который (случайно) управляет финансами Open Foundation (Фонд Сороса), который (случайно) управляет французской AXA! «По совпадению, Соросу принадлежит немецкая компания Winterthur, которая (случайно) построила китайскую лабораторию в Ухане и была куплена немецким альянсом, у которого (случайно) есть акционер Vanguard, который (случайно) является акционером Black Rock, который (случайно) контролирует центральные банки и управляет примерно третью мирового инвестиционного капитала. Black Rock также (по совпадению) является основным акционером MICROSOFT, принадлежащим Биллу Гейтсу, который (кстати) является акционером Pfizer (кто - помните? Он продает чудодейственную вакцину) и (это случилось) теперь является первым спонсором ВОЗ! Теперь вы понимаете, как мертвая летучая мышь, проданная на мокром рынке в Китае, заразила ВСЮ ПЛАНЕТУ!
[Исправлено: Гога, 28.05.2021 - 20:01]
[Исправлено: Гога, 28.05.2021 - 20:01]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6987
Изменились критерии - главный санврач Костанайской области объяснил новое постановление
Отправлено: 28.05.21 - 23:04
Цитата:
Вы когда в "секту" записаться успели?
Гога:
Вы когда в "секту" записаться успели?
Re: Изменились критерии - главный санврач Костанайской области...
Отправлено: 28.05.21 - 23:06
Цитата:
В какую? Переходим во флуд . А это просто , чтобы узнать мнение форумчан .
elektron:
В какую? Переходим во флуд . А это просто , чтобы узнать мнение форумчан .
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1315
Re: Изменились критерии - главный санврач Костанайской области...
Отправлено: 28.05.21 - 23:21
На основании какого закона сан.врач даёт указания полиции? Почему согласно п. 6 передвижение в населенных пунктах в масках, а согласно п
58 на открытом воздухе маска обязательна только в общественных местах? Как известно, не всякая территория населенных пунктов является общественным местом.
58 на открытом воздухе маска обязательна только в общественных местах? Как известно, не всякая территория населенных пунктов является общественным местом.
Re: Изменились критерии - главный санврач Костанайской области...
Отправлено: 28.05.21 - 23:24
Цитата:
---___Не надо искать смысл там , где его нет по определению
КГСПС:
---___Не надо искать смысл там , где его нет по определению
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6987
Изменились критерии - главный санврач Костанайской области объяснил новое постановление
Отправлено: 28.05.21 - 23:30
Цитата:
Согласен. Цитата:
В цивилизованных странах ношение масок не обязательно, если соблюдается расстояние в 1,5-2 метра. За исключением общественных мест (транспорт, магазины, лифты и пр.)
ПС: меры зависят от уровня заражённости. При Костанойском уровне у нас бы вообще никаких мер бы не было
[Исправлено: elektron, 28.05.2021 - 18:33]
Гога:
Не надо искать смысл там , где его нет
Не надо искать смысл там , где его нет
Согласен. Цитата:
КГСПС:
населенных пунктах в масках,
населенных пунктах в масках,
В цивилизованных странах ношение масок не обязательно, если соблюдается расстояние в 1,5-2 метра. За исключением общественных мест (транспорт, магазины, лифты и пр.)
ПС: меры зависят от уровня заражённости. При Костанойском уровне у нас бы вообще никаких мер бы не было
[Исправлено: elektron, 28.05.2021 - 18:33]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7444
Re: Изменились критерии - главный санврач Костанайской области...
Отправлено: 29.05.21 - 09:53
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 29
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать