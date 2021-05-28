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drakon:

Цитата: Маяк, Златоуст, Барвиновка, Тимирязевка, Веселый подол, Урожайное - жители этих сёл ежедневно сталкиваются с бездорожьем н Вот, про квкой Златоуст, ВЧКушка, всё время - талдычит...

Цитата:Златоуст, село в Сарыкольском районе, раньше называлось по имени совхоза коне-завод Краснодонский, а село всегда называлось Златоуст.