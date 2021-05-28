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≡ Сарыкольский район - дорога с каждым годом всё хуже
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41615
Сарыкольский район - дорога с каждым годом всё хуже
Отправлено: 28.05.21 - 02:45
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Маяк, Златоуст, Барвиновка, Тимирязевка, Веселый подол, Урожайное - жители этих сёл ежедневно сталкиваются с бездорожьем на подъезде к району. С каждым годом ситуация только ухудшается.
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нелох
§ нелох
(Пользователи)
Регистрация:
26.08.19
Сообщений:
29
Re: Сарыкольский район - дорога с каждым годом всё хуже
Отправлено: 28.05.21 - 02:45
#1
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Можно попенять что эти дороги строились более 30 лет назад, но на что попенять не получится, так это на дорогу барвиновский поворот-Узунколь, а ведь эту дорошу начали строить не так давно и если мне не изменяет память около 13 лет назад, а часть где начинали строить уже полностью пришла в негодность и так же все ездят и вспоминают не добрым словом армянскую мафию.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4666
Re: Сарыкольский район - дорога с каждым годом всё хуже
Отправлено: 28.05.21 - 05:37
#2
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Помню, как-то был материал в газете, Аким вместо того чтобы ремонтировать дорогу, покупал себе дорогущий джип и выделял деньги на ремонт ходовки этого самого авто. Возможно вроде этого решают местный руководитель эту проблему. Ау! Антикор, где вы?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21933
Re: Сарыкольский район - дорога с каждым годом всё хуже
Отправлено: 28.05.21 - 12:47
#3
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Цитата:

Маяк, Златоуст, Барвиновка, Тимирязевка, Веселый подол, Урожайное - жители этих сёл ежедневно сталкиваются с бездорожьем н

Вот, про квкой Златоуст, ВЧКушка,
всё время - талдычит...
:lol: ;-)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7444
Сарыкольский район - дорога с каждым годом всё хуже
Отправлено: 28.05.21 - 12:53
#4
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Цитата:
drakon:
Вот, про какой Златоуст, ВЧКушка, всё время - талдычит...

Точно и про Рязань...
Рязановка— село в Костанайском районе Костанайской области Казахстана. Входит в состав Майкольского сельского округа. Находится примерно в 19 км к северо-западу от центра города Костаная.

Так шо не выездная вона... и дұрыс!
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нелох
§ нелох
(Пользователи)
Регистрация:
26.08.19
Сообщений:
29
Re: Сарыкольский район - дорога с каждым годом всё хуже
Отправлено: 29.05.21 - 01:51
#5
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Цитата:
drakon:
Цитата: Маяк, Златоуст, Барвиновка, Тимирязевка, Веселый подол, Урожайное - жители этих сёл ежедневно сталкиваются с бездорожьем н Вот, про квкой Златоуст, ВЧКушка, всё время - талдычит...

Златоуст, село в Сарыкольском районе, раньше называлось по имени совхоза коне-завод Краснодонский, а село всегда называлось Златоуст.
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