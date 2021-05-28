Отправлено: - 21:37

Victor Yang:

Вообще, разницы быть не должно какой национальности человек. Это во-первых.

Victor Yang:

Во-вторых, тут уже чисто казахское деление - кто нагыз казак, а кто нет; кто младший жуз, а кто старший. Из Википедии мне стало известно, что Кипчаки - это род Каракалпаков. А разве Кипчаки - не казахи?

abaika95:

Не все кипчаки-казахи и не все казахи-кипчаки Так будет правильнее

Цитата:Вообще, согласен!Ну и тут же вы противоречите себе:Цитата:Пришлось как-то присутствовать при выяснении отношений. Кто главные и уважаемее. Узнал много нового. В сравнении с этим деление по цвету штанов- децкий сад.Понял одно. Что у казакелинцев уважение не заслуживают или вызывают. А оно у них даётся по праву рождения от рода и племени.Вот так вод!Цитата:Сами то чьих будешь!? Какого рода/племени?