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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10432
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 14:09
#2866
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Цитата:
abaika95:
Поэтому и не стройте из себя тут обиженного правдоборца) Угорайте

А я буду совмещать приятное с полезным ))

Цитата:
abaika95:
Погремуха-чихуахуа с чемоданом)

Да вы ребята я смотрю нашли друг друга :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8057
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 14:56
#2867
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Цитата:
drakon:
Не - пропадут..

Ну тебе виднее)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8057
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 14:59
#2868
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Цитата:
maxsaf:
А я буду совмещать приятное с полезным

Ну тогда веселье обеспечено) для меня точно)
Цитата:
maxsaf:
Да вы ребята я смотрю нашли друг друга

Ну вы редко стали заходить
Пришлось завести себе питомца)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2387
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 15:18
#2869
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Ну, Абайка, совсем изсобачился! Даже переплюнул 112-го. Тот было хотел вернуться, но испугался твоего потока сознания и ретировался
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1129
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 21:28
#2870
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Цитата:
abaika95:
вы редко стали заходить Пришлось завести себе питомца)


;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8057
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 21:32
#2871
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Цитата:
таноми52:
Ну, Абайка, совсем изсобачился! Даже переплюнул 112-го. Тот было хотел вернуться, но испугался твоего потока сознания и ретировался

Тоесть погремушку вы лицемерно не замечаете, которая превратила форум в отхожее место?) Нравится такой формат значит? Ну кушайте)) дальше,больше будет) раз пипл хавает
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8057
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 21:35
#2872
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Цитата:
Coopidon:

Намекаешь что я тебя за лялечку считаю?)или за горшок?) Хм...
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1129
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 21:37
#2873
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Цитата:
Victor Yang:
Вообще, разницы быть не должно какой национальности человек. Это во-первых.

Вообще, согласен!
Ну и тут же вы противоречите себе:
Цитата:
Victor Yang:
Во-вторых, тут уже чисто казахское деление - кто нагыз казак, а кто нет; кто младший жуз, а кто старший. Из Википедии мне стало известно, что Кипчаки - это род Каракалпаков. А разве Кипчаки - не казахи?

Пришлось как-то присутствовать при выяснении отношений. Кто главные и уважаемее. Узнал много нового. В сравнении с этим деление по цвету штанов- децкий сад.
Понял одно. Что у казакелинцев уважение не заслуживают или вызывают. А оно у них даётся по праву рождения от рода и племени.
Вот так вод!
;-) Цитата:
abaika95:
Не все кипчаки-казахи и не все казахи-кипчаки Так будет правильнее

Сами то чьих будешь!? Какого рода/племени?
:lol:
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1129
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 21:46
#2874
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Цитата:
abaika95:
Намекаешь что я тебя за лялечку считаю?)или за горшок?) Хм...

И опять, мимо!
Давай, даю ещё шанс. Ещё попытку.
Сосредоточься, напряги серость мозгового вещества своей бестолковки и...
Выдай что нибудь искрометное с юмором... ну если они у тебя есть...
:lol:
Жду :-(
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1129
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 21:52
#2875
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Цитата:
Victor Yang:
А вот это - нет. При этом мы же говорим про этнос, а не про гражданство?

Для понимания. Казах- это национальность. А кипчаки, и другие- это роды/племена.
Национальность проявилась при советской власти, во время размежевания границ. Поэтому одни и те же рода/роды могут быть и казахами и киргизами и т.д.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6981
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 22:29
#2876
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Вот когда
такихбольше 20% станет, то всё, можно вешаться.

[Исправлено: elektron, 28.05.2021 - 17:34]
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1129
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 22:43
#2877
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Цитата:
elektron:
Вот когда такихбольше 20% станет, то всё, можно вешаться.

Не уверен, что они страшнее или опаснее, чем Погремухи и ВЧКашки.
Те- тупые, эти идейно-одержимые. Тех ещё есть надежда вразумить. Этих только могила исправит.
8-)
Рс но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции.
;-)
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6981
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 22:52
#2878
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Цитата:
Coopidon:
Те- тупые, эти идейно-одержимые

я лично не вижу особенно большой разницы. :lol:
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6981
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 23:10
#2879
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Цитата:
Гога: В какую? Переходим во флуд .

Ну тех, что смотрют и читают всё подряд, и усё правда. :lol:

[Исправлено: elektron, 28.05.2021 - 18:11]
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3359
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 23:16
#2880
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Цитата:
elektron:
и усё правда

_____Да кто -то по Вацапу скинул . А к короне я всегда критически относился . ИМХО. :lol: :lol:
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