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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 10432
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 14:09
Цитата:
А я буду совмещать приятное с полезным ))
Цитата:
Да вы ребята я смотрю нашли друг друга
abaika95:
Поэтому и не стройте из себя тут обиженного правдоборца) Угорайте
Поэтому и не стройте из себя тут обиженного правдоборца) Угорайте
А я буду совмещать приятное с полезным ))
Цитата:
abaika95:
Погремуха-чихуахуа с чемоданом)
Погремуха-чихуахуа с чемоданом)
Да вы ребята я смотрю нашли друг друга
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 14:56
Цитата:
Ну тебе виднее)
drakon:
Не - пропадут..
Не - пропадут..
Ну тебе виднее)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 14:59
Цитата:
Ну тогда веселье обеспечено) для меня точно)
Цитата:
Ну вы редко стали заходить
Пришлось завести себе питомца)
maxsaf:
А я буду совмещать приятное с полезным
А я буду совмещать приятное с полезным
Ну тогда веселье обеспечено) для меня точно)
Цитата:
maxsaf:
Да вы ребята я смотрю нашли друг друга
Да вы ребята я смотрю нашли друг друга
Ну вы редко стали заходить
Пришлось завести себе питомца)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2387
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 15:18
Ну, Абайка, совсем изсобачился! Даже переплюнул 112-го. Тот было хотел вернуться, но испугался твоего потока сознания и ретировался
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 21:28
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 21:32
Цитата:
Тоесть погремушку вы лицемерно не замечаете, которая превратила форум в отхожее место?) Нравится такой формат значит? Ну кушайте)) дальше,больше будет) раз пипл хавает
таноми52:
Ну, Абайка, совсем изсобачился! Даже переплюнул 112-го. Тот было хотел вернуться, но испугался твоего потока сознания и ретировался
Ну, Абайка, совсем изсобачился! Даже переплюнул 112-го. Тот было хотел вернуться, но испугался твоего потока сознания и ретировался
Тоесть погремушку вы лицемерно не замечаете, которая превратила форум в отхожее место?) Нравится такой формат значит? Ну кушайте)) дальше,больше будет) раз пипл хавает
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 21:35
Цитата:
Намекаешь что я тебя за лялечку считаю?)или за горшок?) Хм...
Coopidon:
Намекаешь что я тебя за лялечку считаю?)или за горшок?) Хм...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 21:37
Цитата:
Вообще, согласен!
Ну и тут же вы противоречите себе:
Цитата:
Пришлось как-то присутствовать при выяснении отношений. Кто главные и уважаемее. Узнал много нового. В сравнении с этим деление по цвету штанов- децкий сад.
Понял одно. Что у казакелинцев уважение не заслуживают или вызывают. А оно у них даётся по праву рождения от рода и племени.
Вот так вод!
Цитата:
Сами то чьих будешь!? Какого рода/племени?
Victor Yang:
Вообще, разницы быть не должно какой национальности человек. Это во-первых.
Вообще, разницы быть не должно какой национальности человек. Это во-первых.
Вообще, согласен!
Ну и тут же вы противоречите себе:
Цитата:
Victor Yang:
Во-вторых, тут уже чисто казахское деление - кто нагыз казак, а кто нет; кто младший жуз, а кто старший. Из Википедии мне стало известно, что Кипчаки - это род Каракалпаков. А разве Кипчаки - не казахи?
Во-вторых, тут уже чисто казахское деление - кто нагыз казак, а кто нет; кто младший жуз, а кто старший. Из Википедии мне стало известно, что Кипчаки - это род Каракалпаков. А разве Кипчаки - не казахи?
Пришлось как-то присутствовать при выяснении отношений. Кто главные и уважаемее. Узнал много нового. В сравнении с этим деление по цвету штанов- децкий сад.
Понял одно. Что у казакелинцев уважение не заслуживают или вызывают. А оно у них даётся по праву рождения от рода и племени.
Вот так вод!
Цитата:
abaika95:
Не все кипчаки-казахи и не все казахи-кипчаки Так будет правильнее
Не все кипчаки-казахи и не все казахи-кипчаки Так будет правильнее
Сами то чьих будешь!? Какого рода/племени?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 21:46
Цитата:
И опять, мимо!
Давай, даю ещё шанс. Ещё попытку.
Сосредоточься, напряги серость мозгового вещества своей бестолковки и...
Выдай что нибудь искрометное с юмором... ну если они у тебя есть...
Жду
abaika95:
Намекаешь что я тебя за лялечку считаю?)или за горшок?) Хм...
Намекаешь что я тебя за лялечку считаю?)или за горшок?) Хм...
И опять, мимо!
Давай, даю ещё шанс. Ещё попытку.
Сосредоточься, напряги серость мозгового вещества своей бестолковки и...
Выдай что нибудь искрометное с юмором... ну если они у тебя есть...
Жду
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 21:52
Цитата:
Для понимания. Казах- это национальность. А кипчаки, и другие- это роды/племена.
Национальность проявилась при советской власти, во время размежевания границ. Поэтому одни и те же рода/роды могут быть и казахами и киргизами и т.д.
Victor Yang:
А вот это - нет. При этом мы же говорим про этнос, а не про гражданство?
А вот это - нет. При этом мы же говорим про этнос, а не про гражданство?
Для понимания. Казах- это национальность. А кипчаки, и другие- это роды/племена.
Национальность проявилась при советской власти, во время размежевания границ. Поэтому одни и те же рода/роды могут быть и казахами и киргизами и т.д.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6981
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 22:43
Цитата:
Не уверен, что они страшнее или опаснее, чем Погремухи и ВЧКашки.
Те- тупые, эти идейно-одержимые. Тех ещё есть надежда вразумить. Этих только могила исправит.
Рс но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции.
elektron:
Вот когда такихбольше 20% станет, то всё, можно вешаться.
Вот когда такихбольше 20% станет, то всё, можно вешаться.
Не уверен, что они страшнее или опаснее, чем Погремухи и ВЧКашки.
Те- тупые, эти идейно-одержимые. Тех ещё есть надежда вразумить. Этих только могила исправит.
Рс но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6981
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 22:52
Цитата:
я лично не вижу особенно большой разницы.
Coopidon:
Те- тупые, эти идейно-одержимые
Те- тупые, эти идейно-одержимые
я лично не вижу особенно большой разницы.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6981
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 23:10
Цитата:
Ну тех, что смотрют и читают всё подряд, и усё правда.
[Исправлено: elektron, 28.05.2021 - 18:11]
Гога: В какую? Переходим во флуд .
Ну тех, что смотрют и читают всё подряд, и усё правда.
[Исправлено: elektron, 28.05.2021 - 18:11]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3359
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 23:16
Цитата:
_____Да кто -то по Вацапу скинул . А к короне я всегда критически относился . ИМХО.
elektron:
и усё правда
и усё правда
_____Да кто -то по Вацапу скинул . А к короне я всегда критически относился . ИМХО.
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