Отправлено: - 20:20

Гога:

Вот , посадили в 2019 году -- штук 25 -- и все принялись , однако .

Гога:

А вот прошло 2 года с момента посадки . Все деревья целы и невредимы .

Цитата:Цитата:Вот так и было, мной - задумано, Гога. Спасибо.Но, КОстанайцам, тут нечего показывать...