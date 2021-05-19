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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 371 из 371«1...369370371
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Куратор темы: drakon
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2387
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.05.21 - 18:40
#5551
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Поздравляю!

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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6973
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.05.21 - 20:06
#5552
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[Исправлено: elektron, 19.05.2021 - 17:25]
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2387
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.05.21 - 09:35
#5553
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Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21933
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.05.21 - 16:27
#5554
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Нарезал, себе, на обед - лука.И укропа.

Укроп, он справа. Но похож на
что то другое... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21933
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.05.21 - 15:25
#5555
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Скоро - вторник... :lol: ;-)
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21933
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.05.21 - 14:11
#5556
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А где - народ?.Холодно чтоли сегодня?... ;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21933
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.05.21 - 15:42
#5557
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А это - POLISIA,

Интересно, в каком это районе?...
:lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21933
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.05.21 - 11:28
#5558
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Никто не признал? Свою Полисию... :-o
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21933
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.05.21 - 11:52
#5559
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Сегодня, в 13.25 час. - второй
укол - вакцинации... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21933
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.05.21 - 12:34
#5560
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Всё, привились. Получили паспорта, прививок.

Теперь везде, вход - свободный... :lol: ;-)
Через 2 недели, уже без маски... ;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21933
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.05.21 - 11:54
#5561
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С Праздником, дорогие, Товарищи!

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3352
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.05.21 - 19:30
#5562
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---- Вот , посадили в 2019 году -- штук 25 -- и все принялись , однако .

[Исправлено: Гога, 28.05.2021 - 17:01]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3352
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.05.21 - 19:42
#5563
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-----А вот прошло 2 года с момента посадки . Все деревья целы и невредимы .
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21933
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.05.21 - 20:20
#5564
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Цитата:
Гога:
Вот , посадили в 2019 году -- штук 25 -- и все принялись , однако .

Цитата:
Гога:
А вот прошло 2 года с момента посадки . Все деревья целы и невредимы .

Вот так и было, мной - задумано, Гога. Спасибо.
Но, КОстанайцам, тут нечего показывать...
:lol: ;-)
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Страница 371 из 371«1...369370371
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