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≡ "И котлован роют, и дети обучаются" - Меморандум о сотрудничестве колледжа и ПАО "КамАЗ" подписали в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41612
"И котлован роют, и дети обучаются" - Меморандум о сотрудничестве колледжа и ПАО "КамАЗ" подписали в Костанае
Отправлено: 28.05.21 - 15:00
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Согласно меморандуму, который подписали руководитель областного управления образования и представители ПАО «КамАЗ», Костанайский колледж автомобильного транспорта будет готовить специалистов по пяти новым специальностям.
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
352
Re: "И котлован роют, и дети обучаются" - Меморандум о...
Отправлено: 28.05.21 - 15:00
#1
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Цитата:
по показателям экономичности мы обгоняем западных конкурентов.

Источник:


Как всегда одни понты,благо есть у кого учится!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8051
Re: "И котлован роют, и дети обучаются" - Меморандум о...
Отправлено: 28.05.21 - 15:06
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Как всегда одни понты,благо есть у кого учится!

Почему? КамАЗ очень экономичная и неприхотливая машина в производстве и эксплуатации
Об экономичности речь и идёт, по сравнению с Вольво и Мерседесами
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1162
Re: "И котлован роют, и дети обучаются" - Меморандум о...
Отправлено: 28.05.21 - 15:23
#3
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Дело то хорошее, главное чтобы до конца его довели. А то у нас сначала всё громко и пафосно, а потом загибается. Литейное производство это одна из основ индустрии так сказать.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
591
Re: "И котлован роют, и дети обучаются" - Меморандум о...
Отправлено: 28.05.21 - 15:33
#4
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Один я думаю,что всё будет как всегда? Как форфорвый,цементный и прочие химзаводы.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3913
Re: "И котлован роют, и дети обучаются" - Меморандум о...
Отправлено: 28.05.21 - 18:04
#5
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Вроде и радоваться можно, всё красиво, но терзают меня смутные сомнения.
Или золотуха помешает или 30% не хватит ))
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