Re: "И котлован роют, и дети обучаются" - Меморандум о...

Отправлено: - 15:23

Дело то хорошее, главное чтобы до конца его довели. А то у нас сначала всё громко и пафосно, а потом загибается. Литейное производство это одна из основ индустрии так сказать.