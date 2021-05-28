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"И котлован роют, и дети обучаются" - Меморандум о сотрудничестве колледжа и ПАО "КамАЗ" подписали в Костанае
"И котлован роют, и дети обучаются" - Меморандум о сотрудничестве колледжа и ПАО "КамАЗ" подписали в Костанае
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