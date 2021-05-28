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Тот самый:

Чтобы его семье подольше напоминали. И другим таким семьям будет хоть какой-то урок. Тем более, что у него есть 2 брата с аналогичными наклонностями.

Цитата:Думаете этим двум братьям и родителем каждодневное напоминание о преступлении и смерти их брата и сына, будет действовать как бальзам на душу? Они сразу спокойные станут и тихие?