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≡ "Насиловал и запугивал" - односельчане о подозреваемом в жестоком убийстве в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41612
"Насиловал и запугивал" - односельчане о подозреваемом в жестоком убийстве в Костанайской области
Отправлено: 28.05.21 - 10:20
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32-летний житель села Новое, которого подозревали в жестоком убийстве 31-летней Натальи Гусейновой, был судим за покушение на изнасилование. Более того, как утверждают местные жители, еще в школьные годы Р. нападал на учениц местной школы.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1193
Re: "Насиловал и запугивал" - односельчане о...
Отправлено: 28.05.21 - 10:20
#1
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А для чего скрываете фамилию и отчество убийцы? Пусть страна знает своих "героев". Имя жертвы же раскрываете.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8051
"Насиловал и запугивал" - односельчане о подозреваемом в жестоком убийстве в Костанайской области
Отправлено: 28.05.21 - 10:28
#2
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Цитата:
Тот самый:
Пусть страна знает своих "героев"

Для чего?
И так уже лежит в земле,зачем его имя вспоминать ещё
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2387
Re: "Насиловал и запугивал" - односельчане о...
Отправлено: 28.05.21 - 10:40
#3
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Собаке собачья смерть!
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1193
"Насиловал и запугивал" - односельчане о подозреваемом в жестоком убийстве в Костанайской области
Отправлено: 28.05.21 - 10:46
#4
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Цитата:
abaika95:
Для чего?


Чтобы его семье подольше напоминали. И другим таким семьям будет хоть какой-то урок. Тем более, что у него есть 2 брата с аналогичными наклонностями.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1193
"Насиловал и запугивал" - односельчане о подозреваемом в жестоком убийстве в Костанайской области
Отправлено: 28.05.21 - 10:48
#5
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Цитата:
таноми52:
Собаке собачья смерть!


Ещё бы эту собаку пристрелили/посадили после первого случая, а не доводили до такого.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2114
Re: "Насиловал и запугивал" - односельчане о...
Отправлено: 28.05.21 - 14:39
#6
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Цитата:
Тот самый:
А для чего скрываете фамилию и отчество убийцы?

Есть видео, где родственник убитой называл его фамилию - Ахметов.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
352
Re: "Насиловал и запугивал" - односельчане о...
Отправлено: 28.05.21 - 14:55
#7
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Таких людей вообще надо уничтожать как бешеную собаку без суда и следствия! И труп не выдавать родственникам,хоронить как безродного.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8051
"Насиловал и запугивал" - односельчане о подозреваемом в жестоком убийстве в Костанайской области
Отправлено: 28.05.21 - 15:02
#8
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Цитата:
Тот самый:
Чтобы его семье подольше напоминали. И другим таким семьям будет хоть какой-то урок. Тем более, что у него есть 2 брата с аналогичными наклонностями.

Думаете этим двум братьям и родителем каждодневное напоминание о преступлении и смерти их брата и сына, будет действовать как бальзам на душу? Они сразу спокойные станут и тихие?
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