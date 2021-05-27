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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.05.21 - 19:03
Цитата:
Так газета то юмористическая - че не поугарать
abaika95:
А вы что-то другое умеете?) Вы вроде как этим только и занимаетесть тут что Хихихаете по любому поводу и без повода)
А вы что-то другое умеете?) Вы вроде как этим только и занимаетесть тут что Хихихаете по любому поводу и без повода)
Так газета то юмористическая - че не поугарать
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6973
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.05.21 - 19:57
Цитата:
Собака-терапевт из Украины стала психологом
maxsaf:
Так газета то юмористическая - че не поугарать
Так газета то юмористическая - че не поугарать
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6973
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.05.21 - 20:18
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.05.21 - 21:16
Цитата:
Вот откуда, психологи - берутся...
elektron:
Собака-терапевт из Украины стала психологом
Собака-терапевт из Украины стала психологом
Вот откуда, психологи - берутся...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.05.21 - 21:39
Цитата:
Не думаю что это тот случай.
elektron:
elektron
elektron
Не думаю что это тот случай.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 00:08
Цитата:
Так ты же возрадуйся!
Или тогда в чем смысл твоего комента?
Количество менказакпенов Казакели растёт? Ты учёт ведешь, или так, навскидку, миллион туда, миллион, сюда.
Кто проверять будет!?
Цитата:
Китайский учишь? Молодец! Дальновидно!
Что означает по-китайски чо?
Цитата:
Этот чего было?
Истерика? Или кумыса переел?
abaika95:
Секта свидетелей Куата набирает обороты)) Каждый шаг своего гуру рассматривают под микроскопом
Секта свидетелей Куата набирает обороты)) Каждый шаг своего гуру рассматривают под микроскопом
Так ты же возрадуйся!
Или тогда в чем смысл твоего комента?
Количество менказакпенов Казакели растёт? Ты учёт ведешь, или так, навскидку, миллион туда, миллион, сюда.
Кто проверять будет!?
Цитата:
abaika95:
чухуахуа
чухуахуа
Китайский учишь? Молодец! Дальновидно!
Что означает по-китайски чо?
Цитата:
abaika95:
Ха Ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха
Ха Ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха
Этот чего было?
Истерика? Или кумыса переел?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 00:28
Цитата:
Не, не!
Ничего не искажаешь!
Это национализм прет.
Все чётко, ясно.
Цитата:
Любезный, я понимаю что русский -не родной. Но нельзя же так безграмотно использовать свой моск. В одном только слове и столько ошибок. Хотел написать проктологический осмотр, а что понаписАл?
Прям мозг сломаешь, пока поймешь, что ты хотело сказать.
Цитата:
Походу к теракту готовится, "Бог".
Надо бы КНБ повнимательней быть.
И редакции, тоже. Предыдущий "бог" тоже также начинал. С "кинологических просмотров", а потом ....
Нда!
Цитата:
Вирблюд, чтоле!?
abaika95:
Есть люди а есть ты) Не искажаю)
Есть люди а есть ты) Не искажаю)
Не, не!
Ничего не искажаешь!
Это национализм прет.
Все чётко, ясно.
Цитата:
abaika95:
Днем кинологический осмотр
Днем кинологический осмотр
Любезный, я понимаю что русский -не родной. Но нельзя же так безграмотно использовать свой моск. В одном только слове и столько ошибок. Хотел написать проктологический осмотр, а что понаписАл?
Прям мозг сломаешь, пока поймешь, что ты хотело сказать.
Цитата:
abaika95: Наверно уже ружье надо покупать
Походу к теракту готовится, "Бог".
Надо бы КНБ повнимательней быть.
И редакции, тоже. Предыдущий "бог" тоже также начинал. С "кинологических просмотров", а потом ....
Нда!
Цитата:
abaika95:
Вообще плевать
Вообще плевать
Вирблюд, чтоле!?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 01:08
Цитата:
Все!
Пепец твоему фюреру.
Как ты мог ему верить!?
В уме не укладывается.
Получается у него все вранье!?
Кошмар!
abaika95:
Секта свидетелей Куата набирает обороты))
Секта свидетелей Куата набирает обороты))
Все!
Пепец твоему фюреру.
Как ты мог ему верить!?
В уме не укладывается.
Получается у него все вранье!?
Кошмар!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 01:12
Цитата:
Не, у него русский - родной
Coopidon:
Любезный, я понимаю что русский -не родной.
Любезный, я понимаю что русский -не родной.
Не, у него русский - родной
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 09:55
Цитата:
Вообще, разницы быть не должно какой национальности человек. Это во-первых. Во-вторых, тут уже чисто казахское деление - кто нагыз казак, а кто нет; кто младший жуз, а кто старший. Из Википедии мне стало известно, что Кипчаки - это род Каракалпаков. А разве Кипчаки - не казахи?
Coopidon:
Получается у него все вранье!? Кошмар!
Получается у него все вранье!? Кошмар!
Вообще, разницы быть не должно какой национальности человек. Это во-первых. Во-вторых, тут уже чисто казахское деление - кто нагыз казак, а кто нет; кто младший жуз, а кто старший. Из Википедии мне стало известно, что Кипчаки - это род Каракалпаков. А разве Кипчаки - не казахи?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2386
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 10:14
Цитата:
Ассоциации с Украиной:
Жена сбежала с Украины ,
за ней собака и коты .
Сижу смотрю , как трудно рыбкам ,
Толкать аквариум к двери... ??
Им тараканы помогают,
Клопы впряглись как бурлаки,
И сам я лыжи навострил бы,
Но снега нет, эх, жду зимы ! (Из интернета) Представила, как рыбки толкают аквариум...
Счас Макс настучит мне по бестолковке за своих соотечественников (заметьте, не употребляю слово "хохлы")
maxsaf:
Так газета то юмористическая - че не поугарать
Так газета то юмористическая - че не поугарать
Ассоциации с Украиной:
Жена сбежала с Украины ,
за ней собака и коты .
Сижу смотрю , как трудно рыбкам ,
Толкать аквариум к двери... ??
Им тараканы помогают,
Клопы впряглись как бурлаки,
И сам я лыжи навострил бы,
Но снега нет, эх, жду зимы ! (Из интернета) Представила, как рыбки толкают аквариум...
Счас Макс настучит мне по бестолковке за своих соотечественников (заметьте, не употребляю слово "хохлы")
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 10:26
Цитата:
Согласен
Поэтому и не стройте из себя тут обиженного правдоборца)
Угорайте
А я над вами)
Цитата:
Собаки психологи наверно оттуда
Главное чтобы просрочку не ели)
Пропадут Цитата:
Скоро у тебя вся речь превратится в сплошное тяфканье
И тут даже кинолог не расшифрует)
Цитата:
Погремуха-чихуахуа с чемоданом)
Цитата:
Нет это искусственное увеличение пространства
Чтобы ты распечатала страницу как ты любишь
И побежала до ветру за юрту
Все для тебя же
Травой то вредно наверно постояно)
Цитата:
Национализмом нельзя назвать отношение человека к чихуахуа
Тут только издевательство над животным подходит
Но я не издеваюсь,ты не думай (хотя ты и так)
Цитата:
Мммм у собак такого осмотра нет
Нуууу если очень хочется
То для тебя сделаю исключение
И осмотрю
Только траву смой сначала)
Цитата:
Какие КНБ тыже их боишься, нет?) Или КНБ внушает тебе страз и трепет а Куат нет?
Цитата:
Нет я не твой друг
Цитата:
Ужас какой
Хорошо хоть не немцем оказался...
Фььюух
Цитата:
И румынский ещё
Много языков знаю
А погрумаха только команды,да и то...
Цитата:
Не все кипчаки-казахи и не все казахи-кипчаки
Так будет правильнее
maxsaf:
Так газета то юмористическая - че не поугарать
Так газета то юмористическая - че не поугарать
Согласен
Поэтому и не стройте из себя тут обиженного правдоборца)
Угорайте
А я над вами)
Цитата:
drakon:
Вот откуда, психологи - берутся
Вот откуда, психологи - берутся
Собаки психологи наверно оттуда
Главное чтобы просрочку не ели)
Пропадут Цитата:
Coopidon:
Количество менказакпенов Казакели растёт?
Количество менказакпенов Казакели растёт?
Скоро у тебя вся речь превратится в сплошное тяфканье
И тут даже кинолог не расшифрует)
Цитата:
Coopidon:
Что означает по-китайски чо?
Что означает по-китайски чо?
Погремуха-чихуахуа с чемоданом)
Цитата:
Coopidon:
Этот чего было? Истерика? Или кумыса переел?
Этот чего было? Истерика? Или кумыса переел?
Нет это искусственное увеличение пространства
Чтобы ты распечатала страницу как ты любишь
И побежала до ветру за юрту
Все для тебя же
Травой то вредно наверно постояно)
Цитата:
Coopidon:
Не, не! Ничего не искажаешь! Это национализм прет. Все чётко, ясно.
Не, не! Ничего не искажаешь! Это национализм прет. Все чётко, ясно.
Национализмом нельзя назвать отношение человека к чихуахуа
Тут только издевательство над животным подходит
Но я не издеваюсь,ты не думай (хотя ты и так)
Цитата:
Coopidon:
Хотел написать проктологический осмотр, а что понаписАл?
Хотел написать проктологический осмотр, а что понаписАл?
Мммм у собак такого осмотра нет
Нуууу если очень хочется
То для тебя сделаю исключение
И осмотрю
Только траву смой сначала)
Цитата:
Coopidon:
Походу к теракту готовится, "Бог". Надо бы КНБ повнимательней быть. И редакции, тоже. Предыдущий "бог" тоже также начинал. С "кинологических просмотров", а потом .... Нда!
Походу к теракту готовится, "Бог". Надо бы КНБ повнимательней быть. И редакции, тоже. Предыдущий "бог" тоже также начинал. С "кинологических просмотров", а потом .... Нда!
Какие КНБ тыже их боишься, нет?) Или КНБ внушает тебе страз и трепет а Куат нет?
Цитата:
Coopidon:
Вирблюд, чтоле!?
Вирблюд, чтоле!?
Нет я не твой друг
Цитата:
Coopidon:
Все! Пепец твоему фюреру. Как ты мог ему верить!? В уме не укладывается. Получается у него все вранье!? Кошмар!
Все! Пепец твоему фюреру. Как ты мог ему верить!? В уме не укладывается. Получается у него все вранье!? Кошмар!
Ужас какой
Хорошо хоть не немцем оказался...
Фььюух
Цитата:
maxsaf:
Не, у него русский - родной
Не, у него русский - родной
И румынский ещё
Много языков знаю
А погрумаха только команды,да и то...
Цитата:
Victor Yang:
А разве Кипчаки - не казахи?
А разве Кипчаки - не казахи?
Не все кипчаки-казахи и не все казахи-кипчаки
Так будет правильнее
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 10:59
Цитата:
Это понятно.
Цитата:
А вот это - нет. При этом мы же говорим про этнос, а не про гражданство?
abaika95:
не все казахи-кипчаки
не все казахи-кипчаки
Это понятно.
Цитата:
abaika95:
Не все кипчаки-казахи
Не все кипчаки-казахи
А вот это - нет. При этом мы же говорим про этнос, а не про гражданство?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 12:10
Цитата:
А что есть гражданство кипчакского государства?
Этноса тоже нет
Был раньше,кипчаки-половцы
Отдельными вкраплениями остались племена в нескольких нациях Казахи,Татары,Башкиры,Крымчаки
Поэтому Кипчаки это не Казахи (не все)
Victor Yang:
А вот это - нет. При этом мы же говорим про этнос, а не про гражданство?
А вот это - нет. При этом мы же говорим про этнос, а не про гражданство?
А что есть гражданство кипчакского государства?
Этноса тоже нет
Был раньше,кипчаки-половцы
Отдельными вкраплениями остались племена в нескольких нациях Казахи,Татары,Башкиры,Крымчаки
Поэтому Кипчаки это не Казахи (не все)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 12:14
Цитата:
Не - пропадут...
abaika95:
Главное чтобы просрочку не ели) Пропадут Цитата:
Главное чтобы просрочку не ели) Пропадут Цитата:
Не - пропадут...
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