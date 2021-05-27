Отправлено: - 10:26

maxsaf:

Так газета то юмористическая - че не поугарать

drakon:

Вот откуда, психологи - берутся

Coopidon:

Количество менказакпенов Казакели растёт?

Coopidon:

Что означает по-китайски чо?

Coopidon:

Этот чего было? Истерика? Или кумыса переел?

Coopidon:

Не, не! Ничего не искажаешь! Это национализм прет. Все чётко, ясно.

Coopidon:

Хотел написать проктологический осмотр, а что понаписАл?

Coopidon:

Походу к теракту готовится, "Бог". Надо бы КНБ повнимательней быть. И редакции, тоже. Предыдущий "бог" тоже также начинал. С "кинологических просмотров", а потом .... Нда!

Coopidon:

Вирблюд, чтоле!?

Coopidon:

Все! Пепец твоему фюреру. Как ты мог ему верить!? В уме не укладывается. Получается у него все вранье!? Кошмар!

maxsaf:

Не, у него русский - родной

Victor Yang:

А разве Кипчаки - не казахи?

Цитата:СогласенПоэтому и не стройте из себя тут обиженного правдоборца)УгорайтеА я над вами)Цитата:Собаки психологи наверно оттудаГлавное чтобы просрочку не ели)Пропадут Цитата:Скоро у тебя вся речь превратится в сплошное тяфканьеИ тут даже кинолог не расшифрует)Цитата:Погремуха-чихуахуа с чемоданом)Цитата:Нет это искусственное увеличение пространстваЧтобы ты распечатала страницу как ты любишьИ побежала до ветру за юртуВсе для тебя жеТравой то вредно наверно постояно)Цитата:Национализмом нельзя назвать отношение человека к чихуахуаТут только издевательство над животным подходитНо я не издеваюсь,ты не думай (хотя ты и так)Цитата:Мммм у собак такого осмотра нетНуууу если очень хочетсяТо для тебя сделаю исключениеИ осмотрюТолько траву смой сначала)Цитата:Какие КНБ тыже их боишься, нет?) Или КНБ внушает тебе страз и трепет а Куат нет?Цитата:Нет я не твой другЦитата:Ужас какойХорошо хоть не немцем оказался...ФььюухЦитата:И румынский ещёМного языков знаюА погрумаха только команды,да и то...Цитата:Не все кипчаки-казахи и не все казахи-кипчакиТак будет правильнее