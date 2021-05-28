Re: Система не выдержит следующего года в дистанционном формате...

Отправлено: - 11:58

Что же случилось в школе №7 так и не написали. Как так получилось, что далеко не 4 педагога и других сотрудников заразились и попали в больницу. Директриса даже скончалась.