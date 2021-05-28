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≡ Система не выдержит следующего года в дистанционном формате - МОН
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41611
Система не выдержит следующего года в дистанционном формате - МОН
Отправлено: 28.05.21 - 11:42
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Следующий учебный год в дистанционном формате недопустим, такое опасение высказал глава Министерства образования и науки Асхат Аймагамбетов на республиканском педсовете.
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
448
Re: Система не выдержит следующего года в дистанционном формате...
Отправлено: 28.05.21 - 11:42
#1
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Очень хорошо, что признали ущербность дистанционки.
Очень плохо, что только для того чтобы загонять на прививку
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7442
Re: Система не выдержит следующего года в дистанционном формате...
Отправлено: 28.05.21 - 11:58
#2
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Что же случилось в школе №7 так и не написали. Как так получилось, что далеко не 4 педагога и других сотрудников заразились и попали в больницу. Директриса даже скончалась.
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