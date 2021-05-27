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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10428
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.05.21 - 19:03
#2851
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Цитата:
abaika95:
А вы что-то другое умеете?) Вы вроде как этим только и занимаетесть тут что Хихихаете по любому поводу и без повода)

Так газета то юмористическая - че не поугарать :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6973
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.05.21 - 19:57
#2852
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Цитата:
maxsaf:
Так газета то юмористическая - че не поугарать

Собака-терапевт из Украины стала психологом :lol: :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6973
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.05.21 - 20:18
#2853
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Цитата:
Victor Yang:
То есть, б..., мне ПОКАЗАЛОСЬ.

:lol:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21929
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.05.21 - 21:16
#2854
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Цитата:
elektron:
Собака-терапевт из Украины стала психологом :lol: :lol:

Вот откуда, психологи - берутся... :lol: ;-)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13996
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.05.21 - 21:39
#2855
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Цитата:
elektron:
elektron

Не думаю что это тот случай.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1121
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 00:08
#2856
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Цитата:
abaika95:
Секта свидетелей Куата набирает обороты)) Каждый шаг своего гуру рассматривают под микроскопом

Так ты же возрадуйся!
Или тогда в чем смысл твоего комента?
Количество менказакпенов Казакели растёт? Ты учёт ведешь, или так, навскидку, миллион туда, миллион, сюда.
Кто проверять будет!?
;-) :lol: Цитата:
abaika95:
чухуахуа

Китайский учишь? Молодец! Дальновидно!
Что означает по-китайски :-) чо?
Цитата:
abaika95:
Ха Ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха

Этот чего было?
Истерика? Или кумыса переел?
:-o
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1121
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 00:28
#2857
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Цитата:
abaika95:
Есть люди а есть ты) Не искажаю)

Не, не!
Ничего не искажаешь!
Это национализм прет.
Все чётко, ясно.
Цитата:
abaika95:
Днем кинологический осмотр

Любезный, я понимаю что русский -не родной. Но нельзя же так безграмотно использовать свой моск. В одном только слове и столько ошибок. Хотел написать проктологический осмотр, а что понаписАл?
Прям мозг сломаешь, пока поймешь, что ты хотело сказать.
:-o
Цитата:
abaika95: Наверно уже ружье надо покупать

Походу к теракту готовится, "Бог".
Надо бы КНБ повнимательней быть.
И редакции, тоже. Предыдущий "бог" тоже также начинал. С "кинологических просмотров", а потом ....
Нда!
Цитата:
abaika95:
Вообще плевать

Вирблюд, чтоле!?
:-o
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1121
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 01:08
#2858
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Цитата:
abaika95:
Секта свидетелей Куата набирает обороты))

Все!
Пепец твоему фюреру.
Как ты мог ему верить!?
В уме не укладывается.
Получается у него все вранье!?
Кошмар!


:lol: :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10428
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 01:12
#2859
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Цитата:
Coopidon:
Любезный, я понимаю что русский -не родной.

Не, у него русский - родной :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13996
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 09:55
#2860
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Цитата:
Coopidon:
Получается у него все вранье!? Кошмар!

Вообще, разницы быть не должно какой национальности человек. Это во-первых. Во-вторых, тут уже чисто казахское деление - кто нагыз казак, а кто нет; кто младший жуз, а кто старший. Из Википедии мне стало известно, что Кипчаки - это род Каракалпаков. А разве Кипчаки - не казахи?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2386
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 10:14
#2861
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Цитата:
maxsaf:
Так газета то юмористическая - че не поугарать


Ассоциации с Украиной:

Жена сбежала с Украины ,
за ней собака и коты .
Сижу смотрю , как трудно рыбкам ,
Толкать аквариум к двери... ??
Им тараканы помогают,
Клопы впряглись как бурлаки,
И сам я лыжи навострил бы,
Но снега нет, эх, жду зимы ! (Из интернета) :lol: Представила, как рыбки толкают аквариум...

Счас Макс настучит мне по бестолковке за своих соотечественников (заметьте, не употребляю слово "хохлы") :-P
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8046
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 10:26
#2862
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Цитата:
maxsaf:
Так газета то юмористическая - че не поугарать

Согласен
Поэтому и не стройте из себя тут обиженного правдоборца)
Угорайте
А я над вами)
Цитата:
drakon:
Вот откуда, психологи - берутся

Собаки психологи наверно оттуда
Главное чтобы просрочку не ели)
Пропадут Цитата:
Coopidon:
Количество менказакпенов Казакели растёт?

Скоро у тебя вся речь превратится в сплошное тяфканье
И тут даже кинолог не расшифрует)
Цитата:
Coopidon:
Что означает по-китайски чо?

Погремуха-чихуахуа с чемоданом)
Цитата:
Coopidon:
Этот чего было? Истерика? Или кумыса переел?

Нет это искусственное увеличение пространства
Чтобы ты распечатала страницу как ты любишь
И побежала до ветру за юрту
Все для тебя же
Травой то вредно наверно постояно)
Цитата:
Coopidon:
Не, не! Ничего не искажаешь! Это национализм прет. Все чётко, ясно.

Национализмом нельзя назвать отношение человека к чихуахуа
Тут только издевательство над животным подходит
Но я не издеваюсь,ты не думай (хотя ты и так)
Цитата:
Coopidon:
Хотел написать проктологический осмотр, а что понаписАл?

Мммм у собак такого осмотра нет
Нуууу если очень хочется
То для тебя сделаю исключение
И осмотрю
Только траву смой сначала)
Цитата:
Coopidon:
Походу к теракту готовится, "Бог". Надо бы КНБ повнимательней быть. И редакции, тоже. Предыдущий "бог" тоже также начинал. С "кинологических просмотров", а потом .... Нда!

Какие КНБ тыже их боишься, нет?) Или КНБ внушает тебе страз и трепет а Куат нет?
Цитата:
Coopidon:
Вирблюд, чтоле!?

Нет я не твой друг
Цитата:
Coopidon:
Все! Пепец твоему фюреру. Как ты мог ему верить!? В уме не укладывается. Получается у него все вранье!? Кошмар!

Ужас какой
Хорошо хоть не немцем оказался...
Фььюух
Цитата:
maxsaf:
Не, у него русский - родной

И румынский ещё
Много языков знаю
А погрумаха только команды,да и то...
Цитата:
Victor Yang:
А разве Кипчаки - не казахи?

Не все кипчаки-казахи и не все казахи-кипчаки
Так будет правильнее
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13996
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 10:59
#2863
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Цитата:
abaika95:
не все казахи-кипчаки

Это понятно.
Цитата:
abaika95:
Не все кипчаки-казахи

А вот это - нет. При этом мы же говорим про этнос, а не про гражданство?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8046
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 12:10
#2864
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Цитата:
Victor Yang:
А вот это - нет. При этом мы же говорим про этнос, а не про гражданство?

А что есть гражданство кипчакского государства?
Этноса тоже нет
Был раньше,кипчаки-половцы
Отдельными вкраплениями остались племена в нескольких нациях Казахи,Татары,Башкиры,Крымчаки
Поэтому Кипчаки это не Казахи (не все)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21929
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.05.21 - 12:14
#2865
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Цитата:
abaika95:
Главное чтобы просрочку не ели) Пропадут Цитата:

Не - пропадут... :lol: ;-)
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