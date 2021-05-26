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Девять детских садов закроют на два месяца в Костанае. Что делать родителям?
Девять детских садов закроют на два месяца в Костанае. Что делать родителям?
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