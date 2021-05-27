"Абсолютно не нравятся такие "подарки" - Укибай о реакции Назарбаева на идею с памятником
Отправлено: 27.05.21 - 20:02
Пресс-секретарь Елбасы рассказал о рабочем графике Нурсултана Назарбаева и реакции Первого Президента на идею возведения памятника в его честь. Ранее заместитель главы ТЮРКСОЙ Билаль Чакыджи предложил установить памятник Елбасы в Туркестане. Читать новость
Как говорится- большое видится на расстоянии, пройдет много времени и увидим результат всей этой титанической работы. Однако есть одна мысль, Вроде всё хорошо, живём и работаем, но то что имеем достигнуто огромными усилиями, когда окружение и приближенные к телу имеют миллиарды, по сути украденные у таких рядовых как я и такой расклад вещей всех устраивает
меня совсем не торкнул этот снимок в яблоневом саду, специально там позировал он с собакой или нет. Меня больше волнует то что цены, тарифы постоянно ползут вверх. (второй раз намерены за год электроэнергию удорожать), почему многие предприятия не наши не отечественные, а уже под иностранным управлением? Почему? Насколько вероятны сведения о возможном размещении натовского контингента в нашей стране? Если бы он не хотел никаких переименований под себя, то быстро бы эту истерию прекратил. А коль она есть, то значит ему это нравится.
вот так втихаря Родину по кусочкам и продают. Казпочта у китайцев, ССГПО полностью не наше это точно, да и остальные многие промышленные объекты в стране уже далеко не наши. Оттого и цены неуправляемые. Вот где проявляется мудрое руководство страной. И где тут независимость с 30 летним стажем когда всюду иностранные агенты? Скоро нашего ничего и не останется
А типа раньше было? Я работал в одной кустанайской компании, с виду все круто, но когда лезешь в бухгалтерию - стоимость активов равна сумме долгов. В основном долги перед банками местными, а те банки должны банкам заграничным. Как только стоимость активов превышает долг - излишки выводятся собственником. То есть в любой момент прийди - а брать там нечего. Назовите любое предприятие казахстанское, а потом посчитайте долги предприятия перед иностранными банками или инвесторами и будет вам печалька.
Странные дела... Ему не нравится, а названия множатся, памятники сооружают. Такое ощущение, что в разных мирах живут Назарбаев с пресс-секретарем и весь остальной народ. Еще одно доказательство этого эта фраза:
Цитата:
И главным подарком для всех нас должны быть не памятники или переименования, а качественная реализация системных мер, направленных на сохранение единства, стабильности, обеспечение благополучия и процветания нашего народа.
А когда в Павлодаре выкатили список из 30 улиц для переименования, в других населенных пунктах торопились до моратория лихорадочно придумывали новые названия...Может это и есть "реализация системных мер"? ... только вот ни о каком единстве и стабильности и речи быть не может, когда пол поселка глотку рвет за сохранения исторического названия, а другая половина за выдуманное, лишь бы не москальское... Враньё какое-то получается?
Позволю себе не согласится с пресс-секретарем Елбасы. Памятники Елбасы нужны! И нужны на каждой улице, названной в его честь! А в городах, названных в его честь - на каждом перекрестке. Рс а то как-то нелогично. Улицы и города можно, а памятники -нет.
сайлау курманов: приближенные к телу имеют миллиарды, по сути украденные у таких рядовых как я
Хочется узнать А откуда у вас миллиарды взялись которые у вас украли?) Цитата:
рихард: второй раз намерены за год электроэнергию удорожать),
Скажем спасибо Майнерам за это Цитата:
рихард: Насколько вероятны сведения о возможном размещении натовского контингента в нашей стране?
А что такого? НАТО чай не ИГИЛ там ваши родственники Рихарды также служат) Цитата:
drakon: Да и улицу, в Костанае.
А Костанай в сарыколь Просто по фану Цитата:
yudjin: Враньё какое-то получается?
Да нет не получается господин не знающий космонавтов Плюрализм мнений получается Половина за переименование а вторая против Цитата:
yudjin: когда пол поселка глотку рвет за сохранения исторического названия, а другая половина за выдуманное, лишь бы не москальское...
Немного не так Одна половина одно место рвет чтобы не переименовывать улицы которые дали большевики только потомучто эти улицы на русском А вторая половина хочет местные топонимы видеть на табличках а не куйбашевых и Фрунзе
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