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≡ Привитые вакцинами QazVac и "Спутник V" казахстанцы не смогут поехать на хадж в Саудовскую Аравию
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41609
Привитые вакцинами QazVac и "Спутник V" казахстанцы не смогут поехать на хадж в Саудовскую Аравию
Отправлено: 27.05.21 - 15:15
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В Саудовскую Аравию смогут въехать только те паломники, которые получили инъекции препаратами от Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson&Johnson и Moderna.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
215
Re: Привитые вакцинами QazVac и "Спутник V"...
Отправлено: 27.05.21 - 15:15
#1
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И религию политизировали
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2113
Привитые вакцинами QazVac и "Спутник V" казахстанцы не смогут поехать на хадж в Саудовскую Аравию
Отправлено: 27.05.21 - 15:37
#2
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Цитата:
гражданин СССР:
И религию политизировали

Никакой политики, пускают лишь тех привит реально работающими вакцинами, а не фуфлом.

[Исправлено: юля елиссева, 27.05.2021 - 15:57]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2113
Re: Привитые вакцинами QazVac и "Спутник V"...
Отправлено: 27.05.21 - 15:39
#3
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Где обещанная Цоем пфайзеровская вакцина? Или хотят, чтобы дальше стран Таёжного союза казахстанцев не выпускали?
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Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
957
Привитые вакцинами QazVac и "Спутник V" казахстанцы не смогут поехать на хадж в Саудовскую Аравию
Отправлено: 27.05.21 - 16:00
#4
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Цитата:
юля елиссева:
Никакой политики

Ватность мозга неуклонно растёт :-)
Непонятно только, для чего здесь эти вопросы, если информацию вы черпаете в источниках формата "узун кулак"? Там и спросите...
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2113
Привитые вакцинами QazVac и "Спутник V" казахстанцы не смогут поехать на хадж в Саудовскую Аравию
Отправлено: 27.05.21 - 16:05
#5
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Цитата:
Yorik:
Ватность мозга неуклонно растёт

Вакцинируйся спутником, казваком или китайкой и сиди дальше в Таёжном союзе безвылазно.
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Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
957
Привитые вакцинами QazVac и "Спутник V" казахстанцы не смогут поехать на хадж в Саудовскую Аравию
Отправлено: 27.05.21 - 16:32
#6
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Цитата:
юля елиссева:
Вакцинируйся

Лицо неопределённой гендерной принадлежности, вы снова "тыкаете"? Вроде прошли уже эту тему, кому можно "тыкать", а с кем на "вы". Повторите пройденный материал.
А что мне делать касательно вакцинации - решу строго без вас. Вернее, уже решил. Так что - вперёд, за знаниями, в "узун кулак", повышайте плотность ваты ;-)
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
215
Re: Привитые вакцинами QazVac и "Спутник V"...
Отправлено: 27.05.21 - 18:28
#7
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Цитата:
юля елиссева:
реально работающими вакцинами, а не фуфлом.

Обратитесь к психиатру
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
215
Re: Привитые вакцинами QazVac и "Спутник V"...
Отправлено: 27.05.21 - 18:36
#8
Комментарий удален модератором.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1121
Re: Привитые вакцинами QazVac и "Спутник V"...
Отправлено: 27.05.21 - 23:41
#9
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Цитата:
юля елиссева:
Где обещанная Цоем пфайзеровская вакцина? Или хотят, чтобы дальше стран Таёжного союза казахстанцев не выпускали?

Поддержу ходатайство!
Вишь как людина переживае. Больно глядець на ее.
Дайте же ей привиться вакцтхиной! Миллярды тратятся на реализации программ партии, а тут одна доза.
Вам что, жалко!?
;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10426
Re: Привитые вакцинами QazVac и "Спутник V"...
Отправлено: 28.05.21 - 00:21
#10
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Цитата:
вакцинированные верующие

Это словосочетание только для меня смешно звучит? :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6973
Привитые вакцинами QazVac и "Спутник V" казахстанцы не смогут поехать на хадж в Саудовскую Аравию
Отправлено: 28.05.21 - 00:40
#11
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Цитата:
maxsaf:
Это словосочетание только для меня смешно звучит?

Ну это ещё в ногу со временем.))
Я конечно Коран не знаю. Но вот где у них там написано, кто верный, кто неверный?
Почему свинину есть нельзя, а конину можно? Хотя я не конину не собачатину есть не буду.
Дальше веселей (никого не хочу из верующих обидеть). Но откуда запрет на алкоголь и позволение на наркотики, как гашиш, насвай?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10426
Привитые вакцинами QazVac и "Спутник V" казахстанцы не смогут поехать на хадж в Саудовскую Аравию
Отправлено: 28.05.21 - 00:56
#12
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Цитата:
elektron:
Ну это ещё в ногу со временем.))

Не, в ногу со временем это "чипированный верующий". Я реально не хочу задеть чьи то чувства, но что если ни в церковь ни в мечеть нельзя будет зайти без листка прививок на чипе зашитом под кожу на руке или на лбу :lol:
У верующих два варианта - либо верить в неуязвимость, либо в замысел (заболел - значит так надо) Какая нафиг верующим вакцина? В вакцину тоже надо верить? Короче, в голове не укладывается.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10426
Привитые вакцинами QazVac и "Спутник V" казахстанцы не смогут поехать на хадж в Саудовскую Аравию
Отправлено: 28.05.21 - 01:09
#13
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Цитата:
юля елиссева:
Никакой политики, пускают лишь тех привит реально работающими вакцинами, а не фуфлом.

А если Россия Крым вернет - привьетесь Спутником? :lol:
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1121
Привитые вакцинами QazVac и "Спутник V" казахстанцы не смогут поехать на хадж в Саудовскую Аравию
Отправлено: 28.05.21 - 01:25
#14
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Цитата:
maxsaf:
А если Россия Крым вернет - привьетесь Спутником?

А если Уйулечька хадж в Мекку хочет совершить, привьете её Астрозенекой?
Или слабо!?
;-)
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