Отправлено: - 11:57

А что, теперь Союза нет и герои другие?

Цитата:Союза нет и всё кладбищенские дела решает бизнесУ героев есть родня наверно в городе и за границей и это по любому ремонт надо согласовывать с нимиСейчас залезут сделают а родня приедет из Германии и начнет истерики закатывать что что-то не такТут дело такое