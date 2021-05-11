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≡ Стыдно, товарищи!
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41609
Стыдно, товарищи!
Отправлено: 11.05.21 - 21:17
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Каждый год 9 мая мы плачем у телевизоров, восхищаемся потоком Бессмертного полка, чествуем ветеранов. Но как же так, что на центральном кладбище города Костаная могилы Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда в таком виде, за который испытываешь грусть и стыд?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8041
Re: Стыдно, товарищи!
Отправлено: 12.05.21 - 11:57
#15
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Цитата:
А что, теперь Союза нет и герои другие?

Союза нет и всё кладбищенские дела решает бизнес
У героев есть родня наверно в городе и за границей и это по любому ремонт надо согласовывать с ними
Сейчас залезут сделают а родня приедет из Германии и начнет истерики закатывать что что-то не так
Тут дело такое
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
731
Стыдно, товарищи!
Отправлено: 12.05.21 - 12:28
#16
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Цитата:
kbkz1980:
Уважаемая редакция подскажите, как написать официальный запрос по данному вопросу,может хоть тогда зашевелятся.

Можно обратиться на сайт акима области - вот здесь Кнопка "Подать обращение". Нужно зарегистрироваться.
Завтра также обсудим ваше письмо на планерке. Возможно, сделаем и свой запрос
Профайл Посетить вебсайт
kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4758
Re: Стыдно, товарищи!
Отправлено: 12.05.21 - 14:06
#17
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Можно обратиться на сайт акима области - вот здесь

Спасибо большое!
Я обязательно это сделаю.
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4758
Re: Стыдно, товарищи!
Отправлено: 12.05.21 - 14:23
#18
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Цитата:
abaika95:
У героев есть родня наверно в городе и за границей и это по любому ремонт надо согласовывать с ними

Вы правы,согласовать надо.


Цитата:
abaika95:
Сейчас залезут сделают

А что уже акимат добро дал?
И средства выделил?
Вам не считаете,что будет возмутительно,когда на пегасы и т.д.деньги находятся, а на памятники Героям скужут увы?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6973
Стыдно, товарищи!
Отправлено: 13.05.21 - 20:56
#19
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Неожиданно, но надеюсь, что у автора всё получится. Желаю удач!
Пока память жива и подвиги живы.
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4758
Re: Стыдно, товарищи!
Отправлено: 28.05.21 - 00:33
#20
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Ответ на обращение
На содержание городских кладбищ средства из бюджета не предусмотрены. Согласно Правил погребения и организации дела по уходу за могилами в Костанайской области № 433 от 4 октября 2019 года содержание могилам на кладбище, в том числе и на Аллее Славы, где захоронены Герои Советского Союза и почетные граждане, обеспечивается родственниками усопших. В настоящее время рассматривается вопрос о передаче городского кладбища в доверительное управление. Далее перед администрацией кладбища, осуществляющая организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции по содержанию и эксплуатации объекта будет поставлена задача о благоустройстве Аллеи Славы.

Мухамбетов А.Б. 26.05.2021, 04:17
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6973
Стыдно, товарищи!
Отправлено: 28.05.21 - 00:51
#21
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Цитата:
kbkz1980:
На содержание городских кладбищ средства из бюджета не предусмотрены. Согласно Правил погребения и организации дела по уходу за могилами в Костанайской области № 433 от 4 октября 2019 года содержание могилам на кладбище,

Вот до сюда всё правильно. Но
Цитата:
kbkz1980:
в том числе и на Аллее Славы, где захоронены Герои Советского Союза и почетные граждане, обеспечивается родственниками усопших.

Как можно Аллею Славы, под общие требования пропихнуть? Это перебор.
Это вечная память, которая не должна никогда умереть, разве что через столетия. И уход должен быть обеспечен. Какие там родственники, которых тоже может уже не быть в живых? Пока жива память, живы и их подвиги. Большая ошибка акимата, дать такой ответ.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6973
Стыдно, товарищи!
Отправлено: 28.05.21 - 01:03
#22
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Вот так ухаживат за могилами советских солдат в Германии И волонтёры и власти, хотя и осквернения имеют быть место.
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