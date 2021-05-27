Отправлено: - 00:56

elektron:

Ну это ещё в ногу со временем.))

Цитата:Не, в ногу со временем это "чипированный верующий". Я реально не хочу задеть чьи то чувства, но что если ни в церковь ни в мечеть нельзя будет зайти без листка прививок на чипе зашитом под кожу на руке или на лбуУ верующих два варианта - либо верить в неуязвимость, либо в замысел (заболел - значит так надо) Какая нафиг верующим вакцина? В вакцину тоже надо верить? Короче, в голове не укладывается.