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Привитые вакцинами QazVac и "Спутник V" казахстанцы не смогут поехать на хадж в Саудовскую Аравию
Привитые вакцинами QazVac и "Спутник V" казахстанцы не смогут поехать на хадж в Саудовскую Аравию
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Я робот(Пользователи)
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Привитые вакцинами QazVac и "Спутник V" казахстанцы не смогут поехать на хадж в Саудовскую Аравию
Отправлено: 27.05.21 - 15:15
В Саудовскую Аравию смогут въехать только те паломники, которые получили инъекции препаратами от Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson&Johnson и Moderna.
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Re: Привитые вакцинами QazVac и "Спутник V"...
Отправлено: 27.05.21 - 15:15
И религию политизировали
Привитые вакцинами QazVac и "Спутник V" казахстанцы не смогут поехать на хадж в Саудовскую Аравию
Отправлено: 27.05.21 - 15:37
Цитата:
Никакой политики, пускают лишь тех привит реально работающими вакцинами, а не фуфлом.
[Исправлено: юля елиссева, 27.05.2021 - 15:57]
гражданин СССР:
И религию политизировали
И религию политизировали
Никакой политики, пускают лишь тех привит реально работающими вакцинами, а не фуфлом.
[Исправлено: юля елиссева, 27.05.2021 - 15:57]
Re: Привитые вакцинами QazVac и "Спутник V"...
Отправлено: 27.05.21 - 15:39
Где обещанная Цоем пфайзеровская вакцина? Или хотят, чтобы дальше стран Таёжного союза казахстанцев не выпускали?
Привитые вакцинами QazVac и "Спутник V" казахстанцы не смогут поехать на хадж в Саудовскую Аравию
Отправлено: 27.05.21 - 16:00
Цитата:
Ватность мозга неуклонно растёт
Непонятно только, для чего здесь эти вопросы, если информацию вы черпаете в источниках формата "узун кулак"? Там и спросите...
юля елиссева:
Никакой политики
Никакой политики
Ватность мозга неуклонно растёт
Непонятно только, для чего здесь эти вопросы, если информацию вы черпаете в источниках формата "узун кулак"? Там и спросите...
Привитые вакцинами QazVac и "Спутник V" казахстанцы не смогут поехать на хадж в Саудовскую Аравию
Отправлено: 27.05.21 - 16:05
Цитата:
Вакцинируйся спутником, казваком или китайкой и сиди дальше в Таёжном союзе безвылазно.
Yorik:
Ватность мозга неуклонно растёт
Ватность мозга неуклонно растёт
Вакцинируйся спутником, казваком или китайкой и сиди дальше в Таёжном союзе безвылазно.
Привитые вакцинами QazVac и "Спутник V" казахстанцы не смогут поехать на хадж в Саудовскую Аравию
Отправлено: 27.05.21 - 16:32
Цитата:
Лицо неопределённой гендерной принадлежности, вы снова "тыкаете"? Вроде прошли уже эту тему, кому можно "тыкать", а с кем на "вы". Повторите пройденный материал.
А что мне делать касательно вакцинации - решу строго без вас. Вернее, уже решил. Так что - вперёд, за знаниями, в "узун кулак", повышайте плотность ваты
юля елиссева:
Вакцинируйся
Вакцинируйся
Лицо неопределённой гендерной принадлежности, вы снова "тыкаете"? Вроде прошли уже эту тему, кому можно "тыкать", а с кем на "вы". Повторите пройденный материал.
А что мне делать касательно вакцинации - решу строго без вас. Вернее, уже решил. Так что - вперёд, за знаниями, в "узун кулак", повышайте плотность ваты
Re: Привитые вакцинами QazVac и "Спутник V"...
Отправлено: 27.05.21 - 18:28
Цитата:
Обратитесь к психиатру
юля елиссева:
реально работающими вакцинами, а не фуфлом.
реально работающими вакцинами, а не фуфлом.
Обратитесь к психиатру
Re: Привитые вакцинами QazVac и "Спутник V"...
Отправлено: 27.05.21 - 18:36
Комментарий удален модератором.
Re: Привитые вакцинами QazVac и "Спутник V"...
Отправлено: 27.05.21 - 23:41
Цитата:
Поддержу ходатайство!
Вишь как людина переживае. Больно глядець на ее.
Дайте же ей привиться вакцтхиной! Миллярды тратятся на реализации программ партии, а тут одна доза.
Вам что, жалко!?
юля елиссева:
Где обещанная Цоем пфайзеровская вакцина? Или хотят, чтобы дальше стран Таёжного союза казахстанцев не выпускали?
Где обещанная Цоем пфайзеровская вакцина? Или хотят, чтобы дальше стран Таёжного союза казахстанцев не выпускали?
Поддержу ходатайство!
Вишь как людина переживае. Больно глядець на ее.
Дайте же ей привиться вакцтхиной! Миллярды тратятся на реализации программ партии, а тут одна доза.
Вам что, жалко!?
Re: Привитые вакцинами QazVac и "Спутник V"...
Отправлено: 28.05.21 - 00:21
Цитата:
Это словосочетание только для меня смешно звучит?
вакцинированные верующие
Это словосочетание только для меня смешно звучит?
(Полноправные пользователи)
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Привитые вакцинами QazVac и "Спутник V" казахстанцы не смогут поехать на хадж в Саудовскую Аравию
Отправлено: 28.05.21 - 00:40
Цитата:
Ну это ещё в ногу со временем.))
Я конечно Коран не знаю. Но вот где у них там написано, кто верный, кто неверный?
Почему свинину есть нельзя, а конину можно? Хотя я не конину не собачатину есть не буду.
Дальше веселей (никого не хочу из верующих обидеть). Но откуда запрет на алкоголь и позволение на наркотики, как гашиш, насвай?
maxsaf:
Это словосочетание только для меня смешно звучит?
Это словосочетание только для меня смешно звучит?
Ну это ещё в ногу со временем.))
Я конечно Коран не знаю. Но вот где у них там написано, кто верный, кто неверный?
Почему свинину есть нельзя, а конину можно? Хотя я не конину не собачатину есть не буду.
Дальше веселей (никого не хочу из верующих обидеть). Но откуда запрет на алкоголь и позволение на наркотики, как гашиш, насвай?
Привитые вакцинами QazVac и "Спутник V" казахстанцы не смогут поехать на хадж в Саудовскую Аравию
Отправлено: 28.05.21 - 00:56
Цитата:
Не, в ногу со временем это "чипированный верующий". Я реально не хочу задеть чьи то чувства, но что если ни в церковь ни в мечеть нельзя будет зайти без листка прививок на чипе зашитом под кожу на руке или на лбу
У верующих два варианта - либо верить в неуязвимость, либо в замысел (заболел - значит так надо) Какая нафиг верующим вакцина? В вакцину тоже надо верить? Короче, в голове не укладывается.
elektron:
Ну это ещё в ногу со временем.))
Ну это ещё в ногу со временем.))
Не, в ногу со временем это "чипированный верующий". Я реально не хочу задеть чьи то чувства, но что если ни в церковь ни в мечеть нельзя будет зайти без листка прививок на чипе зашитом под кожу на руке или на лбу
У верующих два варианта - либо верить в неуязвимость, либо в замысел (заболел - значит так надо) Какая нафиг верующим вакцина? В вакцину тоже надо верить? Короче, в голове не укладывается.
Привитые вакцинами QazVac и "Спутник V" казахстанцы не смогут поехать на хадж в Саудовскую Аравию
Отправлено: 28.05.21 - 01:09
Цитата:
А если Россия Крым вернет - привьетесь Спутником?
юля елиссева:
Никакой политики, пускают лишь тех привит реально работающими вакцинами, а не фуфлом.
Никакой политики, пускают лишь тех привит реально работающими вакцинами, а не фуфлом.
А если Россия Крым вернет - привьетесь Спутником?
Привитые вакцинами QazVac и "Спутник V" казахстанцы не смогут поехать на хадж в Саудовскую Аравию
Отправлено: 28.05.21 - 01:25
Цитата:
А если Уйулечька хадж в Мекку хочет совершить, привьете её Астрозенекой?
Или слабо!?
maxsaf:
А если Россия Крым вернет - привьетесь Спутником?
А если Россия Крым вернет - привьетесь Спутником?
А если Уйулечька хадж в Мекку хочет совершить, привьете её Астрозенекой?
Или слабо!?
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