Каждый год 9 мая мы плачем у телевизоров, восхищаемся потоком Бессмертного полка, чествуем ветеранов. Но как же так, что на центральном кладбище города Костаная могилы Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда в таком виде, за который испытываешь грусть и стыд? Читать новость
Союза нет и всё кладбищенские дела решает бизнес У героев есть родня наверно в городе и за границей и это по любому ремонт надо согласовывать с ними Сейчас залезут сделают а родня приедет из Германии и начнет истерики закатывать что что-то не так Тут дело такое
Ответ на обращение На содержание городских кладбищ средства из бюджета не предусмотрены. Согласно Правил погребения и организации дела по уходу за могилами в Костанайской области № 433 от 4 октября 2019 года содержание могилам на кладбище, в том числе и на Аллее Славы, где захоронены Герои Советского Союза и почетные граждане, обеспечивается родственниками усопших. В настоящее время рассматривается вопрос о передаче городского кладбища в доверительное управление. Далее перед администрацией кладбища, осуществляющая организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции по содержанию и эксплуатации объекта будет поставлена задача о благоустройстве Аллеи Славы.
kbkz1980: На содержание городских кладбищ средства из бюджета не предусмотрены. Согласно Правил погребения и организации дела по уходу за могилами в Костанайской области № 433 от 4 октября 2019 года содержание могилам на кладбище,
Вот до сюда всё правильно. Но Цитата:
kbkz1980: в том числе и на Аллее Славы, где захоронены Герои Советского Союза и почетные граждане, обеспечивается родственниками усопших.
Как можно Аллею Славы, под общие требования пропихнуть? Это перебор. Это вечная память, которая не должна никогда умереть, разве что через столетия. И уход должен быть обеспечен. Какие там родственники, которых тоже может уже не быть в живых? Пока жива память, живы и их подвиги. Большая ошибка акимата, дать такой ответ.
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