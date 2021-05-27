Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Тариф на электроэнергию повысят в Костанае
Тариф на электроэнергию повысят в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41607
Тариф на электроэнергию повысят в Костанае
Отправлено: 27.05.21 - 11:12
Как отмечает департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области, проект предельной цены составлял 27,12 тенге/кВтч (с НДС). Но согласовали меньшую цену.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4664
Re: Тариф на электроэнергию повысят в Костанае
Отправлено: 27.05.21 - 11:12
Недавно ведь повышали, что опять?
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 124
Re: Тариф на электроэнергию повысят в Костанае
Отправлено: 27.05.21 - 15:02
действительно, в течении года уже второй раз повышают. Охреневшие рожи
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 350
Re: Тариф на электроэнергию повысят в Костанае
Отправлено: 27.05.21 - 20:02
Цитата:
А когда повышали и насколько тенге? Может мне ответить некомпетентная рожа7
рихард:
действительно, в течении года уже второй раз повышают
действительно, в течении года уже второй раз повышают
А когда повышали и насколько тенге? Может мне ответить некомпетентная рожа7
Тариф на электроэнергию повысят в Костанае
Отправлено: 27.05.21 - 20:48
Цитата:
Ну, если вы живете не в Кз, то вам простительно этого не знать. А если в Кз, то, видимо, у вас используется не электроэнергия.
Цитата:
Это я вам как некомпетентная рожа сообщаю.
ПолиграфЪ Боярышников:
А когда повышали и насколько тенге? Может мне ответить некомпетентная рожа7
А когда повышали и насколько тенге? Может мне ответить некомпетентная рожа7
Ну, если вы живете не в Кз, то вам простительно этого не знать. А если в Кз, то, видимо, у вас используется не электроэнергия.
Цитата:
В Казахстане с 1 апреля 2021 года пересмотрены предельные тарифы на производство электрической энергии со станций (по 39 из 45) в сторону увеличения. Согласно приказа Министра энергетики Республики Казахстан цена электроэнергии на станции АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» (поставщик электроэнергии для потребителей ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр») увеличилась на 20,4% с 8,38 до 10,09 тенге за кВт.ч без НДС. Кроме того, рост цены электроэнергии на станциях повлечет повышение тарифов передающих компаний.
Это я вам как некомпетентная рожа сообщаю.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 350
Re: Тариф на электроэнергию повысят в Костанае
Отправлено: 27.05.21 - 21:45
Цитата:
Некомпетентной роже сообщаю что, пересмотрены это не означает что утверждены окончательные тарифы! И ещё пополни свои некомпетентные извилины информацией что тарифы на электроэнергию во всех областях Казахстана разные, даже в том же городе Рудном дешевле чем в Костанае.
Козлов я:
Это я вам как некомпетентная рожа сообщаю.
Это я вам как некомпетентная рожа сообщаю.
Некомпетентной роже сообщаю что, пересмотрены это не означает что утверждены окончательные тарифы! И ещё пополни свои некомпетентные извилины информацией что тарифы на электроэнергию во всех областях Казахстана разные, даже в том же городе Рудном дешевле чем в Костанае.
Тариф на электроэнергию повысят в Костанае
Отправлено: 27.05.21 - 21:55
Цитата:
Какая тётя злая... Наверно ей в детстве конфет не давали. Теперь компенсирует это криком и грубостью. Ау-у, психологи-и-и...
ПолиграфЪ Боярышников:
И ещё пополни свои некомпетентные извилины информацией
И ещё пополни свои некомпетентные извилины информацией
Какая тётя злая... Наверно ей в детстве конфет не давали. Теперь компенсирует это криком и грубостью. Ау-у, психологи-и-и...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6970
Тариф на электроэнергию повысят в Костанае
Отправлено: 27.05.21 - 21:57
Цитата:
скоро будут Собачку из Украины привезти осталось. Цитата:
Никогда бы не подумал, что Рудный в другой области?!
Козлов я:
психологи-и-и...
психологи-и-и...
скоро будут Собачку из Украины привезти осталось. Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
что тарифы на электроэнергию во всех областях Казахстана разные, даже в том же городе Рудном дешевле чем в Костанае.
что тарифы на электроэнергию во всех областях Казахстана разные, даже в том же городе Рудном дешевле чем в Костанае.
Никогда бы не подумал, что Рудный в другой области?!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 350
Re: Тариф на электроэнергию повысят в Костанае
Отправлено: 27.05.21 - 23:36
Цитата:
Рудненская ЭнергоКомпания - 15,43.без использования электроплит объем от 0 до 100 кВт
Костанайский ЭнергоЦентр - 16,43 без использования электроплит объем от 0 до 100 кВт
Государственное коммунальное предприятие "Производственно-хозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска - 13,84
Передай своей бото ферме...учите матчасть!
elektron:
Никогда бы не подумал, что Рудный в другой области?!
Никогда бы не подумал, что Рудный в другой области?!
Рудненская ЭнергоКомпания - 15,43.без использования электроплит объем от 0 до 100 кВт
Костанайский ЭнергоЦентр - 16,43 без использования электроплит объем от 0 до 100 кВт
Государственное коммунальное предприятие "Производственно-хозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска - 13,84
Передай своей бото ферме...учите матчасть!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6970
Тариф на электроэнергию повысят в Костанае
Отправлено: 27.05.21 - 23:41
Цитата:
А что передать то, что они не в Костанайской области?
ПолиграфЪ Боярышников:
Передай своей бото ферме...учите матчасть!
Передай своей бото ферме...учите матчасть!
А что передать то, что они не в Костанайской области?
(Пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11482
Тариф на электроэнергию повысят в Костанае
Отправлено: 27.05.21 - 23:49
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 1117
Тариф на электроэнергию повысят в Костанае
Отправлено: 27.05.21 - 23:51
Цитата:
Пора уже вам понять!
Здесь вам не Рязань!
И если цены повышают, значит это необходимо!
Партии и государству, в целом!
Вы что, против партии!?
ПолиграфЪ Боярышников:
Передай своей бото ферме...учите матчасть!
Передай своей бото ферме...учите матчасть!
Пора уже вам понять!
Здесь вам не Рязань!
И если цены повышают, значит это необходимо!
Партии и государству, в целом!
Вы что, против партии!?
(Пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11482
Тариф на электроэнергию повысят в Костанае
Отправлено: 27.05.21 - 23:54
Цитата:
Для интересующихся Рязань
Coopidon:
Здесь вам не Рязань!
Здесь вам не Рязань!
Для интересующихся Рязань
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 27
|Зарегистрированные пользователи: maxsaf, Iney
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать