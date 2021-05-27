Отправлено: - 16:32

юля елиссева:

Вакцинируйся

Цитата:Лицо неопределённой гендерной принадлежности, вы снова "тыкаете"? Вроде прошли уже эту тему, кому можно "тыкать", а с кем на "вы". Повторите пройденный материал.А что мне делать касательно вакцинации - решу строго без вас. Вернее, уже решил. Так что - вперёд, за знаниями, в "узун кулак", повышайте плотность ваты