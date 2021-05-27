Отправлено: - 20:48

ПолиграфЪ Боярышников:

А когда повышали и насколько тенге? Может мне ответить некомпетентная рожа7

В Казахстане с 1 апреля 2021 года пересмотрены предельные тарифы на производство электрической энергии со станций (по 39 из 45) в сторону увеличения. Согласно приказа Министра энергетики Республики Казахстан цена электроэнергии на станции АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» (поставщик электроэнергии для потребителей ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр») увеличилась на 20,4% с 8,38 до 10,09 тенге за кВт.ч без НДС. Кроме того, рост цены электроэнергии на станциях повлечет повышение тарифов передающих компаний.

Цитата:Ну, если вы живете не в Кз, то вам простительно этого не знать. А если в Кз, то, видимо, у вас используется не электроэнергия.Цитата:Это я вам как некомпетентная рожа сообщаю.