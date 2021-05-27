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≡ Тариф на электроэнергию повысят в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41607
Тариф на электроэнергию повысят в Костанае
Отправлено: 27.05.21 - 11:12
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Как отмечает департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области, проект предельной цены составлял 27,12 тенге/кВтч (с НДС). Но согласовали меньшую цену.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4664
Re: Тариф на электроэнергию повысят в Костанае
Отправлено: 27.05.21 - 11:12
#1
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Недавно ведь повышали, что опять?
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
124
Re: Тариф на электроэнергию повысят в Костанае
Отправлено: 27.05.21 - 15:02
#2
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действительно, в течении года уже второй раз повышают. Охреневшие рожи
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
350
Re: Тариф на электроэнергию повысят в Костанае
Отправлено: 27.05.21 - 20:02
#3
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Цитата:
рихард:
действительно, в течении года уже второй раз повышают


А когда повышали и насколько тенге? Может мне ответить некомпетентная рожа7
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2368
Тариф на электроэнергию повысят в Костанае
Отправлено: 27.05.21 - 20:48
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А когда повышали и насколько тенге? Может мне ответить некомпетентная рожа7

Ну, если вы живете не в Кз, то вам простительно этого не знать. А если в Кз, то, видимо, у вас используется не электроэнергия.
Цитата:
В Казахстане с 1 апреля 2021 года пересмотрены предельные тарифы на производство электрической энергии со станций (по 39 из 45) в сторону увеличения. Согласно приказа Министра энергетики Республики Казахстан цена электроэнергии на станции АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» (поставщик электроэнергии для потребителей ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр») увеличилась на 20,4% с 8,38 до 10,09 тенге за кВт.ч без НДС. Кроме того, рост цены электроэнергии на станциях повлечет повышение тарифов передающих компаний.


Это я вам как некомпетентная рожа сообщаю.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
350
Re: Тариф на электроэнергию повысят в Костанае
Отправлено: 27.05.21 - 21:45
#5
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Цитата:
Козлов я:
Это я вам как некомпетентная рожа сообщаю.


Некомпетентной роже сообщаю что, пересмотрены это не означает что утверждены окончательные тарифы! И ещё пополни свои некомпетентные извилины информацией что тарифы на электроэнергию во всех областях Казахстана разные, даже в том же городе Рудном дешевле чем в Костанае.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2368
Тариф на электроэнергию повысят в Костанае
Отправлено: 27.05.21 - 21:55
#6
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
И ещё пополни свои некомпетентные извилины информацией

Какая тётя злая... Наверно ей в детстве конфет не давали. Теперь компенсирует это криком и грубостью. Ау-у, психологи-и-и...
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6970
Тариф на электроэнергию повысят в Костанае
Отправлено: 27.05.21 - 21:57
#7
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Цитата:
Козлов я:
психологи-и-и...

скоро будут :lol: Собачку из Украины привезти осталось. ;-) Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
что тарифы на электроэнергию во всех областях Казахстана разные, даже в том же городе Рудном дешевле чем в Костанае.

Никогда бы не подумал, что Рудный в другой области?! :lol:
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
350
Re: Тариф на электроэнергию повысят в Костанае
Отправлено: 27.05.21 - 23:36
#8
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Цитата:
elektron:
Никогда бы не подумал, что Рудный в другой области?!


Рудненская ЭнергоКомпания - 15,43.без использования электроплит объем от 0 до 100 кВт
Костанайский ЭнергоЦентр - 16,43 без использования электроплит объем от 0 до 100 кВт

Государственное коммунальное предприятие "Производственно-хозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска - 13,84

Передай своей бото ферме...учите матчасть!
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6970
Тариф на электроэнергию повысят в Костанае
Отправлено: 27.05.21 - 23:41
#9
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Передай своей бото ферме...учите матчасть!

А что передать то, что они не в Костанайской области? 8-)
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11482
Тариф на электроэнергию повысят в Костанае
Отправлено: 27.05.21 - 23:49
#10
Комментарий проходит проверку.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1117
Тариф на электроэнергию повысят в Костанае
Отправлено: 27.05.21 - 23:51
#11
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Передай своей бото ферме...учите матчасть!

Пора уже вам понять!
Здесь вам не Рязань!
И если цены повышают, значит это необходимо!
Партии и государству, в целом!
Вы что, против партии!?
:-o
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11482
Тариф на электроэнергию повысят в Костанае
Отправлено: 27.05.21 - 23:54
#12
Комментарий проходит проверку.
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