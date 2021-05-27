Re: Ненужные документы, папки определенных цветов -...

Отправлено: - 21:23

и еще дополню рихарда: это показатель некомпетентности руководства школ. Неужели это внезапное, неожидаемое "событие" - звонок в школу - вопрос перечня документов? Ведь это самый "родной" вопрос - самый частый от родителей будущих школьников. Его даже предугадывать не нужно! ТАк почему не продумать: 1.КТО будет отвечать на данные вопросы? 2. Составить и записать на бумаге - перечень необходимых документов и дать его ТОМУ, кто будет отвечать? 3 Посадить на телефон человека, умеющего толково, доступно, грамотно отвечать на вопросы; который сможет и объяснить ГДЕ брать какие документы. 4.который сможет при необходимости подсказать куда обратиться, если вдруг возникли вопросы вне его компетенции и т.д. и т.п.

Проблема? То же самое и в отношение управлений образования. Почему так сложно продумать схему действий/инструкцию для школ - ЧТО ДЕЛАТЬ в процессе приемной кампании, как ее вести, чтобы не было проблем, в том числе описанных в статье. Реально смешно читать было - смех сквозь слезы. Если вы назначаете кого-либо директором учреждения образования - это должен быть грамотный человек, умеющий продумывать и организовывать работу, который должен знать систему образования/школу - изнутри, а не потому что он чье-то протеже и захотел стать начальником или же где-то тоже был начальником и тут сможет.