Ненужные документы, папки определенных цветов - Коррупционные риски в школах Костанайской области оценили на заседании МВРГ
Отправлено: 27.05.21 - 20:49
- Мы исходим из позиции простых людей, которые звонят в школу, - сказал руководитель департамента по делам госслужбы Асхат ИСКЕНДИРОВ. - Людям по большому счету все равно, кто взял трубку на том конце провода - секретарь или делопроизводитель. Читать новость
г-н Айсин, то что в школах неразбериха с датами подачи документов, да и с перечнем самих документов-это ваш личный косяк. Это результат именно вашей работы, вернее недоработы. Этот разнобой в информировании населения характеризует ваш непрофессионализм или вообще никчемность. Занимаете чужое место. И вообще все управление видимо в этом виновато.
и еще дополню рихарда: это показатель некомпетентности руководства школ. Неужели это внезапное, неожидаемое "событие" - звонок в школу - вопрос перечня документов? Ведь это самый "родной" вопрос - самый частый от родителей будущих школьников. Его даже предугадывать не нужно! ТАк почему не продумать: 1.КТО будет отвечать на данные вопросы? 2. Составить и записать на бумаге - перечень необходимых документов и дать его ТОМУ, кто будет отвечать? 3 Посадить на телефон человека, умеющего толково, доступно, грамотно отвечать на вопросы; который сможет и объяснить ГДЕ брать какие документы. 4.который сможет при необходимости подсказать куда обратиться, если вдруг возникли вопросы вне его компетенции и т.д. и т.п. Проблема? То же самое и в отношение управлений образования. Почему так сложно продумать схему действий/инструкцию для школ - ЧТО ДЕЛАТЬ в процессе приемной кампании, как ее вести, чтобы не было проблем, в том числе описанных в статье. Реально смешно читать было - смех сквозь слезы. Если вы назначаете кого-либо директором учреждения образования - это должен быть грамотный человек, умеющий продумывать и организовывать работу, который должен знать систему образования/школу - изнутри, а не потому что он чье-то протеже и захотел стать начальником или же где-то тоже был начальником и тут сможет.
Действительно. Что они там Америку открывают? Ежегодно делают выпуски и прием новых школьников. Из года в год одно и тоже делают и никак не могут четкую программу отладить. Уж ежели в Управлении такие пробуксовки, то ясно почему и образование у нас такое хромающее. Ясно почему многие ученики после занятий в школе прибегают к помощи репетиторов. Вернитесь к советской схеме, скоординировав на современные условия и все наладится
Кто то на форуме, как то всё Финскую систему образования в пример приводил и хвалил и что Казахстан её перенимает, но это система ни что иное как перенятая советская. Так что как то неправильно наверное перенимают?
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