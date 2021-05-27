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≡ Ненужные документы, папки определенных цветов - Коррупционные риски в школах Костанайской области оценили на заседании МВРГ
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41607
Ненужные документы, папки определенных цветов - Коррупционные риски в школах Костанайской области оценили на заседании МВРГ
Отправлено: 27.05.21 - 20:49
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- Мы исходим из позиции простых людей, которые звонят в школу, - сказал руководитель департамента по делам госслужбы Асхат ИСКЕНДИРОВ. - Людям по большому счету все равно, кто взял трубку на том конце провода - секретарь или делопроизводитель.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
124
Re: Ненужные документы, папки определенных цветов -...
Отправлено: 27.05.21 - 20:49
#1
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г-н Айсин, то что в школах неразбериха с датами подачи документов, да и с перечнем самих документов-это ваш личный косяк. Это результат именно вашей работы, вернее недоработы. Этот разнобой в информировании населения характеризует ваш непрофессионализм или вообще никчемность. Занимаете чужое место. И вообще все управление видимо в этом виновато.
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Алиса
* Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4606
Re: Ненужные документы, папки определенных цветов -...
Отправлено: 27.05.21 - 21:23
#2
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и еще дополню рихарда: это показатель некомпетентности руководства школ. Неужели это внезапное, неожидаемое "событие" - звонок в школу - вопрос перечня документов? Ведь это самый "родной" вопрос - самый частый от родителей будущих школьников. Его даже предугадывать не нужно! ТАк почему не продумать: 1.КТО будет отвечать на данные вопросы? 2. Составить и записать на бумаге - перечень необходимых документов и дать его ТОМУ, кто будет отвечать? 3 Посадить на телефон человека, умеющего толково, доступно, грамотно отвечать на вопросы; который сможет и объяснить ГДЕ брать какие документы. 4.который сможет при необходимости подсказать куда обратиться, если вдруг возникли вопросы вне его компетенции и т.д. и т.п.
Проблема? То же самое и в отношение управлений образования. Почему так сложно продумать схему действий/инструкцию для школ - ЧТО ДЕЛАТЬ в процессе приемной кампании, как ее вести, чтобы не было проблем, в том числе описанных в статье. Реально смешно читать было - смех сквозь слезы. Если вы назначаете кого-либо директором учреждения образования - это должен быть грамотный человек, умеющий продумывать и организовывать работу, который должен знать систему образования/школу - изнутри, а не потому что он чье-то протеже и захотел стать начальником или же где-то тоже был начальником и тут сможет.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
124
Re: Ненужные документы, папки определенных цветов -...
Отправлено: 27.05.21 - 21:34
#3
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Действительно. Что они там Америку открывают? Ежегодно делают выпуски и прием новых школьников. Из года в год одно и тоже делают и никак не могут четкую программу отладить. Уж ежели в Управлении такие пробуксовки, то ясно почему и образование у нас такое хромающее. Ясно почему многие ученики после занятий в школе прибегают к помощи репетиторов. Вернитесь к советской схеме, скоординировав на современные условия и все наладится
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6970
Ненужные документы, папки определенных цветов - Коррупционные риски в школах Костанайской области оценили на заседании МВРГ
Отправлено: 27.05.21 - 21:45
#4
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Кто то на форуме, как то всё Финскую систему образования в пример приводил и хвалил и что Казахстан её перенимает, но это система ни что иное как перенятая советская. ;-) Так что как то неправильно наверное перенимают? :-x
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
350
Re: Ненужные документы, папки определенных цветов -...
Отправлено: 27.05.21 - 21:53
#5
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Вернее всего было бы размещение перечня необходимых документов для поступления в школу на сайте Отдела образования / ГОРОНО / РАЙОНО/. Да и в СМИ
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Алиса
* Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4606
Ненужные документы, папки определенных цветов - Коррупционные риски в школах Костанайской области оценили на заседании МВРГ
Отправлено: 27.05.21 - 22:51
#6
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«Наше Министерство образования — это дно». Казахстанцы провожают учебный год
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1117
Ненужные документы, папки определенных цветов - Коррупционные риски в школах Костанайской области оценили на заседании МВРГ
Отправлено: 27.05.21 - 23:32
#7
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Цитата:
Алиса:
ния — это дно

И тут снизу, постучали...
8-)

[Исправлено: Coopidon, 27.05.2021 - 23:33]
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1117
Ненужные документы, папки определенных цветов - Коррупционные риски в школах Костанайской области оценили на заседании МВРГ
Отправлено: 27.05.21 - 23:35
#8
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Вернее всего было бы размещение перечня необходимых документов для поступления в школу на сайте Отдела образования / ГОРОНО / РАЙОНО/. Да и в СМИ

Это вы в Рязани, не были!
Там вообще, дороги не чистят!
:-o
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