Отправлено: - 19:08

Vit:

Стоит в Астане один такой. С-300 или 400 без разницы так как он смысла не имеет. Че он охраняет? Золотой запас Казахстана?

[Исправлено: urmas, 26.05.2021 - 19:10]

Цитата:Я имел в виду не наши ВС., если чо...А тех ,кто умеет.