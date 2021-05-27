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И главным подарком для всех нас должны быть не памятники или переименования, а качественная реализация системных мер, направленных на сохранение единства, стабильности, обеспечение благополучия и процветания нашего народа.

Странные дела... Ему не нравится, а названия множатся, памятники сооружают.Такое ощущение, что в разных мирах живут Назарбаев с пресс-секретарем и весь остальной народ. Еще одно доказательство этого эта фраза:Цитата:А когда в Павлодаре выкатили список из 30 улиц для переименования, в других населенных пунктах торопились до моратория лихорадочно придумывали новые названия...Может это и есть "реализация системных мер"? ... только вот ни о каком единстве и стабильности и речи быть не может, когда пол поселка глотку рвет за сохранения исторического названия, а другая половина за выдуманное, лишь бы не москальское...Враньё какое-то получается?