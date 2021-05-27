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≡ "Абсолютно не нравятся такие "подарки" - Укибай о реакции Назарбаева на идею с памятником
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41607
"Абсолютно не нравятся такие "подарки" - Укибай о реакции Назарбаева на идею с памятником
Отправлено: 27.05.21 - 20:02
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Пресс-секретарь Елбасы рассказал о рабочем графике Нурсултана Назарбаева и реакции Первого Президента на идею возведения памятника в его честь. Ранее заместитель главы ТЮРКСОЙ Билаль Чакыджи предложил установить памятник Елбасы в Туркестане.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4664
Re: "Абсолютно не нравятся такие "подарки" -...
Отправлено: 27.05.21 - 20:02
#1
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Как говорится- большое видится на расстоянии, пройдет много времени и увидим результат всей этой титанической работы. Однако есть одна мысль, Вроде всё хорошо, живём и работаем, но то что имеем достигнуто огромными усилиями, когда окружение и приближенные к телу имеют миллиарды, по сути украденные у таких рядовых как я и такой расклад вещей всех устраивает
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
124
Re: "Абсолютно не нравятся такие "подарки" -...
Отправлено: 27.05.21 - 21:03
#2
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меня совсем не торкнул этот снимок в яблоневом саду, специально там позировал он с собакой или нет. Меня больше волнует то что цены, тарифы постоянно ползут вверх. (второй раз намерены за год электроэнергию удорожать), почему многие предприятия не наши не отечественные, а уже под иностранным управлением? Почему? Насколько вероятны сведения о возможном размещении натовского контингента в нашей стране? Если бы он не хотел никаких переименований под себя, то быстро бы эту истерию прекратил. А коль она есть, то значит ему это нравится.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10422
"Абсолютно не нравятся такие "подарки" - Укибай о реакции Назарбаева на идею с памятником
Отправлено: 27.05.21 - 21:08
#3
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Нур Султан обратно в Астану переименуют? )
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21927
"Абсолютно не нравятся такие "подарки" - Укибай о реакции Назарбаева на идею с памятником
Отправлено: 27.05.21 - 21:12
#4
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Цитата:
maxsaf:
Нур Султан обратно в Астану переименуют? )

Да и улицу, в Костанае... :lol: ;-)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2368
"Абсолютно не нравятся такие "подарки" - Укибай о реакции Назарбаева на идею с памятником
Отправлено: 27.05.21 - 21:14
#5
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Цитата:
рихард:
почему многие предприятия не наши не отечественные, а уже под иностранным управлением? Почему?

Только сегодня прочитал, что алматинская кондитерская фабрика "Рахат" сменила название в связи с тем, что в ее руководстве южнокорейцы. 90 с чем-то процентов акций у них.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
124
"Абсолютно не нравятся такие "подарки" - Укибай о реакции Назарбаева на идею с памятником
Отправлено: 27.05.21 - 21:24
#6
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вот так втихаря Родину по кусочкам и продают. Казпочта у китайцев, ССГПО полностью не наше это точно, да и остальные многие промышленные объекты в стране уже далеко не наши. Оттого и цены неуправляемые. Вот где проявляется мудрое руководство страной. И где тут независимость с 30 летним стажем когда всюду иностранные агенты? Скоро нашего ничего и не останется
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6970
"Абсолютно не нравятся такие "подарки" - Укибай о реакции Назарбаева на идею с памятником
Отправлено: 27.05.21 - 22:17
#7
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Цитата:
рихард:
вот так втихаря Родину по кусочкам и продают

В настоящее время Казахстан входит в число крупнейших нефтедобывающих стран.
Но кто её добывает и куда идёт, это другое.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10422
"Абсолютно не нравятся такие "подарки" - Укибай о реакции Назарбаева на идею с памятником
Отправлено: 27.05.21 - 22:51
#8
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Цитата:
рихард:
Скоро нашего ничего и не останется

А типа раньше было? Я работал в одной кустанайской компании, с виду все круто, но когда лезешь в бухгалтерию - стоимость активов равна сумме долгов. В основном долги перед банками местными, а те банки должны банкам заграничным. Как только стоимость активов превышает долг - излишки выводятся собственником. То есть в любой момент прийди - а брать там нечего. Назовите любое предприятие казахстанское, а потом посчитайте долги предприятия перед иностранными банками или инвесторами и будет вам печалька.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7441
Re: "Абсолютно не нравятся такие "подарки" -...
Отправлено: 27.05.21 - 22:54
#9
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Странные дела... Ему не нравится, а названия множатся, памятники сооружают.
Такое ощущение, что в разных мирах живут Назарбаев с пресс-секретарем и весь остальной народ. Еще одно доказательство этого эта фраза:

Цитата:
И главным подарком для всех нас должны быть не памятники или переименования, а качественная реализация системных мер, направленных на сохранение единства, стабильности, обеспечение благополучия и процветания нашего народа.


А когда в Павлодаре выкатили список из 30 улиц для переименования, в других населенных пунктах торопились до моратория лихорадочно придумывали новые названия...Может это и есть "реализация системных мер"? ... только вот ни о каком единстве и стабильности и речи быть не может, когда пол поселка глотку рвет за сохранения исторического названия, а другая половина за выдуманное, лишь бы не москальское...
Враньё какое-то получается?
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1117
Re: "Абсолютно не нравятся такие "подарки" -...
Отправлено: 27.05.21 - 23:14
#10
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Позволю себе не согласится с пресс-секретарем Елбасы. Памятники Елбасы нужны!
И нужны на каждой улице, названной в его честь!
А в городах, названных в его честь - на каждом перекрестке.
Рс а то как-то нелогично. Улицы и города можно, а памятники -нет.
8-)
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