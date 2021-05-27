Прогноз на 5 дней
ясно+22°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 30% влажность
  • С-СВ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Абсолютно не нравятся такие "подарки" - Укибай о реакции Назарбаева на идею с памятником
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41605
"Абсолютно не нравятся такие "подарки" - Укибай о реакции Назарбаева на идею с памятником
Отправлено: 27.05.21 - 20:02
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пресс-секретарь Елбасы рассказал о рабочем графике Нурсултана Назарбаева и реакции Первого Президента на идею возведения памятника в его честь. Ранее заместитель главы ТЮРКСОЙ Билаль Чакыджи предложил установить памятник Елбасы в Туркестане.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4663
Re: "Абсолютно не нравятся такие "подарки" -...
Отправлено: 27.05.21 - 20:02
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как говорится- большое видится на расстоянии, пройдет много времени и увидим результат всей этой титанической работы. Однако есть одна мысль, Вроде всё хорошо, живём и работаем, но то что имеем достигнуто огромными усилиями, когда окружение и приближенные к телу имеют миллиарды, по сути украденные у таких рядовых как я и такой расклад вещей всех устраивает
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 37
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS