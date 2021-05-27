Re: "Абсолютно не нравятся такие "подарки" -...

Отправлено: - 20:02

Как говорится- большое видится на расстоянии, пройдет много времени и увидим результат всей этой титанической работы. Однако есть одна мысль, Вроде всё хорошо, живём и работаем, но то что имеем достигнуто огромными усилиями, когда окружение и приближенные к телу имеют миллиарды, по сути украденные у таких рядовых как я и такой расклад вещей всех устраивает