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Привитые вакцинами QazVac и "Спутник V" казахстанцы не смогут поехать на хадж в Саудовскую Аравию
Привитые вакцинами QazVac и "Спутник V" казахстанцы не смогут поехать на хадж в Саудовскую Аравию
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