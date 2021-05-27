Re: "Нет необходимости рекламировать вакцину" - Почему...

Отправлено: - 14:35

Нормально так.... При чем тут реклама? Уважаемая госпожа Бексултанова, Вы бы хоть разобрались для ЧЕГО печатают в Ланцете том же отчеты. По Вашим словам может тогда и рекомендация ВОЗ не нужна? У нас же вакцина сертифицирована. После таких слов лично у меня все больше сомнений в Казвак. Мало того, что сами разработчики мутно отвечают, так еще и чиновники добавляют.