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≡ "Нет необходимости рекламировать вакцину" - Почему казахстанцы должны доверять QazCivid-In, объяснили в облздраве
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41604
"Нет необходимости рекламировать вакцину" - Почему казахстанцы должны доверять QazCivid-In, объяснили в облздраве
Отправлено: 27.05.21 - 14:35
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В Костанайской области около 505 000 человек должны быть иммунизированы от КВИ. Около 16% провакцинированы. Чтобы создать коллективный иммунитет, необходимо не менее 60% вакцинированных. Вакцинация будет продолжаться до конца года.
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Ksy
§ Ksy
(Пользователи)
Регистрация:
27.06.20
Сообщений:
23
Re: "Нет необходимости рекламировать вакцину" - Почему...
Отправлено: 27.05.21 - 14:35
#1
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Нормально так.... При чем тут реклама? Уважаемая госпожа Бексултанова, Вы бы хоть разобрались для ЧЕГО печатают в Ланцете том же отчеты. По Вашим словам может тогда и рекомендация ВОЗ не нужна? У нас же вакцина сертифицирована. После таких слов лично у меня все больше сомнений в Казвак. Мало того, что сами разработчики мутно отвечают, так еще и чиновники добавляют.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2113
"Нет необходимости рекламировать вакцину" - Почему казахстанцы должны доверять QazCivid-In, объяснили в облздраве
Отправлено: 27.05.21 - 15:49
#2
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Когда появится возможность привиться Пфайзером, Астразенекой, Джонсоном или другими приличными вакцинами? Хочу вакцинироваться, но чтобы это была вакцина производства США или Западной Европы.

[Исправлено: юля елиссева, 27.05.2021 - 15:56]
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