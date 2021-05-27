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≡ Легкоатлетка Жанна Мамажанова завоевала в марафоне 60-ю лицензию Казахстана на Олимпиаду в Токио
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41604
Легкоатлетка Жанна Мамажанова завоевала в марафоне 60-ю лицензию Казахстана на Олимпиаду в Токио
Отправлено: 27.05.21 - 15:46
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Со старта до финиша марафонцев сопровождал проливной дождь, однако казахстанка выдержала испытания и дистанцией, и погодой, показав свой лучший результат за всю спортивную карьеру - 2:29.01.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2113
Re: Легкоатлетка Жанна Мамажанова завоевала в марафоне 60-ю...
Отправлено: 27.05.21 - 15:46
#1
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Сергей Иванович стал постоянным автором в НГ? Или просто один материал написал?
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