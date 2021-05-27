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≡ Привитые вакцинами QazVac и "Спутник V" казахстанцы не смогут поехать на хадж в Саудовскую Аравию
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41604
Привитые вакцинами QazVac и "Спутник V" казахстанцы не смогут поехать на хадж в Саудовскую Аравию
Отправлено: 27.05.21 - 15:15
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В Саудовскую Аравию смогут въехать только те паломники, которые получили инъекции препаратами от Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson&Johnson и Moderna.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
213
Re: Привитые вакцинами QazVac и "Спутник V"...
Отправлено: 27.05.21 - 15:15
#1
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И религию политизировали
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2113
Привитые вакцинами QazVac и "Спутник V" казахстанцы не смогут поехать на хадж в Саудовскую Аравию
Отправлено: 27.05.21 - 15:37
#2
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Цитата:
гражданин СССР:
И религию политизировали

Никакой политики, пускают лишь тех привит реально работающими вакцинами, а не фуфлом.

[Исправлено: юля елиссева, 27.05.2021 - 15:57]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2113
Re: Привитые вакцинами QazVac и "Спутник V"...
Отправлено: 27.05.21 - 15:39
#3
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Где обещанная Цоем пфайзеровская вакцина? Или хотят, чтобы дальше стран Таёжного союза казахстанцев не выпускали?
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Yorik
* Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
956
Привитые вакцинами QazVac и "Спутник V" казахстанцы не смогут поехать на хадж в Саудовскую Аравию
Отправлено: 27.05.21 - 16:00
#4
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Цитата:
юля елиссева:
Никакой политики

Ватность мозга неуклонно растёт :-)
Непонятно только, для чего здесь эти вопросы, если информацию вы черпаете в источниках формата "узун кулак"? Там и спросите...
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2113
Привитые вакцинами QazVac и "Спутник V" казахстанцы не смогут поехать на хадж в Саудовскую Аравию
Отправлено: 27.05.21 - 16:05
#5
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Цитата:
Yorik:
Ватность мозга неуклонно растёт

Вакцинируйся спутником, казваком или китайкой и сиди дальше в Таёжном союзе безвылазно.
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