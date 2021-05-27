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≡ Тариф на электроэнергию повысят в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41604
Тариф на электроэнергию повысят в Костанае
Отправлено: 27.05.21 - 11:12
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Как отмечает департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области, проект предельной цены составлял 27,12 тенге/кВтч (с НДС). Но согласовали меньшую цену.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4662
Re: Тариф на электроэнергию повысят в Костанае
Отправлено: 27.05.21 - 11:12
#1
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Недавно ведь повышали, что опять?
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
120
Re: Тариф на электроэнергию повысят в Костанае
Отправлено: 27.05.21 - 15:02
#2
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действительно, в течении года уже второй раз повышают. Охреневшие рожи
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