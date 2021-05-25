Отправлено: - 23:13

maxsaf:

Не, есть еще третьи, типа меня, которые и не говорят и не понимают )

Цитата:Нету.Ты к казакелинцам не примазывайся. Ты иносранец. Ты не тип, тыс сорт.Если у тебя много денег, и ты погремуху спонсируешь, то ты-спонсор. Марлон, инвестор!Если денег не очень много- то- тоурист.Если ты никак-нигде, то ты - поуехавший...