Прогноз на 5 дней
переменная облачность+20°C
  • 763 мм рт.ст.
  • 37% влажность
  • С, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Хоккеисты Казахстана сенсационно переиграли лидера группы, одержав первую победу в основное время
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41599
Хоккеисты Казахстана сенсационно переиграли лидера группы, одержав первую победу в основное время
Отправлено: 26.05.21 - 22:51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соперником сборной Казахстана в четвертом матче стали идущие без осечек хоккеисты Германии, возглавляющие турнирную таблицу в группе «В» с 9 набранными очками.
Читать новость

l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
73
Re: Хоккеисты Казахстана сенсационно переиграли лидера группы,...
Отправлено: 26.05.21 - 22:51
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красавцы!!!
Профайл
peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3912
Re: Хоккеисты Казахстана сенсационно переиграли лидера группы,...
Отправлено: 27.05.21 - 10:38
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Немцы конечно не самые сильные хоккеисты, но лидеры группы!
А вот что Казахстан Финляндию одолел вот это круть!
Завтра с Канадой играем.
Молодчики!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: abaika95

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS