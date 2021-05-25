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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10418
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.05.21 - 23:06
#2836
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Цитата:
Coopidon:
не обидеть гордых, но очень обидчивых

Извиняться полюбому прийдется, но не факт, что этим ограничится :lol:
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1110
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.05.21 - 23:13
#2837
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Цитата:
maxsaf:
Не, есть еще третьи, типа меня, которые и не говорят и не понимают )

Нету.
Ты к казакелинцам не примазывайся. Ты иносранец. Ты не тип, тыс сорт.
Если у тебя много денег, и ты погремуху спонсируешь, то ты-спонсор. Марлон, инвестор!
Если денег не очень много- то- тоурист.
Если ты никак-нигде, то ты - поуехавший...
:-o
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1110
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.05.21 - 23:22
#2838
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Цитата:
maxsaf:
Извиняться полюбому прийдется, но не факт, что этим ограничится

Таки, да!
Нужно только выбрать, пункт или пункты, по какому поводу извиняться.
Например. Ешь казахстанский хлеб. Казакклинцы тебя кормят. И ты ещё смеешь быть недовольным и открывать, пардон, рот!?
Ты обязан быть довольным и счастливым и денно и ношно восхвалять славных казакелинцев! И при встрече обязательно об этом им сообщать.
:-o
Рс но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции.
То то оно ещё и как дальше будет!
;-) :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10418
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.05.21 - 23:39
#2839
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Цитата:
Coopidon:
Ты к казакелинцам не примазывайся.

Даже и не собирался ) но не говорящие и не понимающие - есть )


Цитата:
Coopidon:
Нужно только выбрать, пункт или пункты, по какому поводу извиняться.

А что бумажку с готовым текстом не выдают? :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10418
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.05.21 - 23:44
#2840
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У Куата щас эфир. Обьясняет на казахском языке что-то. Наверное как важно учить язык. Только вот не понимают те, кто должен учить, что он говорит :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10418
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.05.21 - 21:05
#2841
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: Завод по производство ударных беспилотников (БПЛА) Bayraktar TB2 !

Дык Путин сегодня ратифицировал договор о военном сотрудничестве, Турция походу пролетает. Кто за Туран топил - пожалуй прийдется еще подождать )
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10418
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.05.21 - 23:58
#2842
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Опять клиент докапывается до продавцов за вывески. Сказали же ему - обращайтесь к хозяину заведения. Владелец и никто другой решает, как и что будет в меню написано, и кого на работу брать. Зачем разборки устраивать?


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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13993
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.05.21 - 09:27
#2843
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Цитата:
maxsaf:
Опять клиент докапывается до продавцов за вывески.

А вот за такое название видео можно и сепаратизм вменить.

Я, кстати, написал в Small по поводу разного размера букв на русском и казахском языках. Вот их ответ:
Цитата:
Добрый день

С первого взгляда кажется что казахский язык крупнее, но на самом деле он просто написан другим шрифтом, который визуально прибавляет слову размеров.

Мы вынесем данный вопрос на рассмотрение при будущих реконструкциях.
Хорошего вам дня


То есть, б..., мне ПОКАЗАЛОСЬ. Где отписываться научились?

[Исправлено: Victor Yang, 27.05.2021 - 09:33]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8039
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.05.21 - 10:29
#2844
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Секта свидетелей Куата набирает обороты))
Каждый шаг своего гуру рассматривают под микроскопом
А вдруг он сейчас что-то такое выдаст!?
И во главе секты поуеховший и чухуахуа)
Куат будет рад такой фан базе) Цитата:
Victor Yang:
С первого взгляда кажется что казахский язык крупнее, но на самом деле он просто написан другим шрифтом, который визуально прибавляет слову размеров. Мы вынесем данный вопрос на рассмотрение при будущих реконструкциях. Хорошего вам дня

Ха
Ха-ха-ха
Ха-ха-ха-ха
Йанг это по моему даже не отписка
А жирный,жирный тролинг)))
В конце пожелание хорошего дня это вообще 100 из 100))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8039
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.05.21 - 10:38
#2845
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Цитата:
Coopidon:
Есть патриоты, а есть- собаки. Я ничего не исказил?

Есть люди а есть ты)
Не искажаю)
Цитата:
Coopidon:
Ты чото редко на форуме пишешь. Занят наверно?

Днем кинологический осмотр и занятия
Занимаюсь с подопечными
Кости закупаю и корм специальный
Следующим утром кормлю
Вечером всегда есть результат кормёжки)
Цитата:
Coopidon:
Куда бежать? Что ты кинул?

Ой не видит
старая
Наверно уже ружье надо покупать)Цитата:
Coopidon:
Ты тока по чихуахуячьему говоришь, а я по -человечьи. Разницу вукампранэ? Или ничиахуа нихуахуа?

Не можешь ты по человечи говорить
Всё-таки я не профессор Преображенский)
Понимать, да
Ты в силах
И то не сложные команды)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21923
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.05.21 - 10:54
#2846
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Цитата:
abaika95:
Всё-таки я не профессор Преображенский)

Да, ты - Шариков... :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10418
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.05.21 - 11:40
#2847
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Цитата:
Victor Yang:
То есть, б..., мне ПОКАЗАЛОСЬ. Где отписываться научились?

Ну раз они признали, что другим шрифтом - этого уже достаточно. Закон есть закон. Да, Абайка? Обьективный вы наш. Есть нарушение закона, а? :lol:

Цитата:
abaika95:
Куат будет рад такой фан базе

Его фанаты на зону с цветами провожать будут :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8039
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.05.21 - 11:45
#2848
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Цитата:
drakon:
Да, ты - Шариков...

Не, просрочку не ем
Цитата:
maxsaf:
Закон есть закон. Да, Абайка? Обьективный вы наш. Есть нарушение закона, а?

Вообще плевать
Тут сделаю отступление и буду не объективен)
Просто по ржу))
Цитата:
maxsaf:
Его фанаты на зону с цветами провожать будут

Неа,некому его на зону отправить
Возмущаються его действиями только поуеховшие (что ему на руку) и одна чихуахуа которая дальше коментов не пойдет))
Он скорее очередного божко отправит)
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