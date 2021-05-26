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≡ "Это не санаторий, а отделение больницы" - Кто и при каких условиях может претендовать на реабилитацию в медучреждениях Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41599
"Это не санаторий, а отделение больницы" - Кто и при каких условиях может претендовать на реабилитацию в медучреждениях Костанайской области
Отправлено: 26.05.21 - 21:12
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Самого факта заражения коронавирусом недостаточно для направления на реабилитацию. Необходимо пройти консультацию у специалиста, который определит, есть ли у пациента «потенциал для восстановления».
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10418
Re: "Это не санаторий, а отделение больницы" - Кто и...
Отправлено: 26.05.21 - 21:12
#1
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Я не могу:
Цитата:
Видите, как государство заботится о пациентах.

Нам говорит гражданин: «Почему питание не как в санатории? Мы приехали, хотим много мяса, фрукты и овощи!».
Цитата:
Отвечаю - на человека выверено количество калорий. Это не санаторий, а отделение больницы. Если я пойду на увеличение трат, то завтра ко мне у следователей возникнут вопросы.

:lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10418
Re: "Это не санаторий, а отделение больницы" - Кто и...
Отправлено: 26.05.21 - 21:14
#2
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Цитата:
Хочу сказать, что дефицита коек в области нет.

Но...
Цитата:
ожидание реабилитации может растянуться от недели до месяца. Связано это с наличием свободных коек

:lol:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7911
Re: "Это не санаторий, а отделение больницы" - Кто и...
Отправлено: 26.05.21 - 21:39
#3
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Цитата:
Фонд медстрахования на 2021 год выделил 161 839 000 тенге для больных, которые переболели ковидом. Видите, как государство заботится о пациентах. А всего на реабилитацию для областной больницы выделено 218 000 000 тенге. Мы должны освоить эти огромные деньги. Услугами реабилитационного центра воспользовались 620 больных. Освоили 51 946 000 тенге.

Источник:

То есть со всех работающих в принудительном порядке высчитывают в фонд мед.страхования,а заботится значит государство?
В чём забота?То что с меня высчитали,и вылечили на эти деньги другого больного?Ну так причём здесь государство,тогда так и называйте вещи своими именами,что вы собрали кучу денег с 1млн. трудящихся и выделили небольшую часть на реабиталицию 620 человек.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6963
"Это не санаторий, а отделение больницы" - Кто и при каких условиях может претендовать на реабилитацию в медучреждениях Костанайской области
Отправлено: 26.05.21 - 21:39
#4
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//Мы должны освоить эти огромные деньги. Услугами реабилитационного центра воспользовались 620 больных. Освоили 51 946 000 тенге.//
примерно 83 тыс на одного за 11 дней?
//А всего на реабилитацию для областной больницы выделено 218 000 000 тенге.//
То есть ещё примерно 2500 пациентов и деньги освоены, а что дальше?
//Отвечаю - на человека выверено количество калорий. Это не санаторий, а отделение больницы. Если я пойду на увеличение трат, то завтра ко мне у следователей возникнут вопросы.//
одному нужно 1500, другому и 3000 килокалорий не хватит. Это же медицина, значит и подход должен быть индивидуальным. И какие вопросы могут возникнуть у следователя?.

[Исправлено: elektron, 26.05.2021 - 16:42]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7440
Re: "Это не санаторий, а отделение больницы" - Кто и...
Отправлено: 27.05.21 - 09:24
#5
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Цитата:
Необходимо пройти консультацию у специалиста, который определит, есть ли у пациента «потенциал для восстановления».

А если спесиалиста не увидит "потенциала для восстановления", то куда бежать... в похоронное агентство?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4662
Re: "Это не санаторий, а отделение больницы" - Кто и...
Отправлено: 27.05.21 - 09:40
#6
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А если спесиалиста не увидит 
Вам ли говорить про казахстанские традиции, специалист тоже живой человек , у него тоже есть свои привычки и интересы
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