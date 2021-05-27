Прогноз на 5 дней
переменная облачность+20°C
  • 763 мм рт.ст.
  • 37% влажность
  • С, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «В выплате компенсации отказано незаконно» - Коллегия облсуда не удовлетворила жалобы госорганов и ходатайство прокуратуры по иску птицефабрики
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41599
«В выплате компенсации отказано незаконно» - Коллегия облсуда не удовлетворила жалобы госорганов и ходатайство прокуратуры по иску птицефабрики
Отправлено: 27.05.21 - 09:36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
25 мая апелляционная инстанция приняла постановление, исполнение которого наконец гарантирует ТОО «Агроинтерптица» получение полной суммы компенсации после вспышки на предприятии высокопатогенного гриппа.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4662
Re: «В выплате компенсации отказано незаконно» - Коллегия...
Отправлено: 27.05.21 - 09:36
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я же говорил прошлый раз, этот негодяй что-то натворил, раз фирме отказали, но ничего, бог накажет его
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: abaika95, Тимур Гафуров

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS