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≡ Хоккеисты Казахстана сенсационно переиграли лидера группы, одержав первую победу в основное время
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41596
Хоккеисты Казахстана сенсационно переиграли лидера группы, одержав первую победу в основное время
Отправлено: 26.05.21 - 22:51
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Соперником сборной Казахстана в четвертом матче стали идущие без осечек хоккеисты Германии, возглавляющие турнирную таблицу в группе «В» с 9 набранными очками.
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§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
73
Re: Хоккеисты Казахстана сенсационно переиграли лидера группы,...
Отправлено: 26.05.21 - 22:51
#1
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Красавцы!!!
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