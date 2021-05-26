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≡ "Сбой электроснабжения, аварийная остановка" - Жалобы на грязную воду прокомментировали в ГКП "Костанай-Су"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41596
"Сбой электроснабжения, аварийная остановка" - Жалобы на грязную воду прокомментировали в ГКП "Костанай-Су"
Отправлено: 26.05.21 - 21:33
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В выходные дни произошла аварийная остановка насоса из-за перебоев электроэнергии. Для возобновления водоснабжения потребовалось снова запускать насосный агрегат. При этом произошло незначительное колебание давления в сети.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1360
Re: "Сбой электроснабжения, аварийная остановка" -...
Отправлено: 26.05.21 - 21:33
#1
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Во чешут, как по писанному. Я не я и лошадь не моя. Уже две недели льется грязная жижа из трубы холодного водоснабжения, а у них только вчера поступил сигнал, а сегодня уже обследовано 100500 задвижек и проблема устранена. Але! Вода и сегодня, как и на прошлой неделе, бежит грязная. Грязная питьевая вода, Карл!

А кто виноват? Конечно же мать ваша природа. Мы же не знали, что жара придет вместе с летом, ждали ее ближе к осени. А тут ещё электрики недоработали, не мы же виноваты, что не можем обеспечить бесперебойное электроснабжение своих насосов.

Да и трубы же нам достались старые, подверженные коррозии, а не вечные как мы хотели. Всего-то тридцать лет прошло, а они вдруг вчера стали непригодными, причем сразу 80% за одну ночь начали истекать ржавчиной.

Но вы держитесь, граждане, главное экономьте питьевую воду, меняйте забитые грязью счётчики, ремонтируете вышедшие из строя стиралки и посудомойки, выкидывайте негодное постиранное в жиже белье, бегите в больницу лечить новые кожные заболевания.

Главное не волнуйтесь, лаборатория постоянно мониторит качество воды и массового падежа не допустит.
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