Отправлено: - 21:12

Видите, как государство заботится о пациентах.

Отвечаю - на человека выверено количество калорий. Это не санаторий, а отделение больницы. Если я пойду на увеличение трат, то завтра ко мне у следователей возникнут вопросы.

Я не могу:Цитата:Нам говорит гражданин: «Почему питание не как в санатории? Мы приехали, хотим много мяса, фрукты и овощи!».Цитата: