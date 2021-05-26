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≡ Макаки, на которых хотели тестировать казвакцину, сбежали по дороге в Отар
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41595
Макаки, на которых хотели тестировать казвакцину, сбежали по дороге в Отар
Отправлено: 26.05.21 - 09:23
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Макаки, на которых должны были испытывать казахстанскую вакцину, сбежали при транспортировке в Отар. Курьезный случай произошел осенью прошлого года, но стало известно об этом только недавно.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7438
Re: Макаки, на которых хотели тестировать казвакцину, сбежали по...
Отправлено: 26.05.21 - 09:23
#1
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:lol: :lol: :lol:
Утро начинается весело...
Даже макаки чувствуют недоброе от вакцинации, тем более казахстанской вакциной)
Цитата:
Они же умные … Их два дня искали в степи, но так и не нашли

Наверное теперь работают на высоких должностях?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10416
Re: Макаки, на которых хотели тестировать казвакцину, сбежали по...
Отправлено: 26.05.21 - 11:42
#2
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Цитата:
yudjin:
Наверное теперь работают на высоких должностях?

Цитата:
Курьезный случай произошел осенью прошлого года, но стало известно об этом только недавно.

А вдруг их больше сбежало, просто не обо всех случаях пока известно :lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21922
Re: Макаки, на которых хотели тестировать казвакцину, сбежали по...
Отправлено: 26.05.21 - 12:07
#3
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Цитата:

Это произошло либо в Алматинской, либо в Жамбылской областях.

Там Бананы - растут. От голода не умрут... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8036
Re: Макаки, на которых хотели тестировать казвакцину, сбежали по...
Отправлено: 26.05.21 - 12:09
#4
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Цитата:
yudjin:
Утро начинается весело... Даже макаки чувствуют недоброе от вакцинации, тем более казахстанской вакциной)

Ну все теперь ты и твои друзья антивакцинники можете себе на знамя навесить макаку как символ бегства от вакцин))
Макак лайвс мэттер-жизни макак тоже важны как и жизни антиваксеров))
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21922
Re: Макаки, на которых хотели тестировать казвакцину, сбежали по...
Отправлено: 26.05.21 - 12:29
#5
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Цитата:

Они же умные …

Можно, акимами - ставить...
:lol: ;-)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7438
Макаки, на которых хотели тестировать казвакцину, сбежали по дороге в Отар
Отправлено: 26.05.21 - 12:37
#6
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Цитата:
abaika95:
Ну все теперь ты и твои друзья антивакцинники

Ошибаешься, подлизайко. Я к вакцинам нормально отношусь, детям все делали. И сам всегда делал... правда уже 20 лет про меня в поликлинике не вспоминают... не зовут, ни на положенную раз в 10 лет от столбняка, ни от гриппа... даже на скрининг не приглашали... А оказывается я прикреплен в 4-ой, они за меня и финансирование получают. Но я не был на приеме ни разу...тьфу, тьфу, тьфу...на тебя.
А в этой пока тоже не вижу острой необходимости, препятствующей жизни.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8036
Макаки, на которых хотели тестировать казвакцину, сбежали по дороге в Отар
Отправлено: 26.05.21 - 14:14
#7
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Цитата:
yudjin:
Ошибаешься, подлизайко. Я к вакцинам нормально отношусь, детям все делали. И

От коронавируса сделал? Или ждёшь пока Отар замаячит?)
Цитата:
yudjin:
Но я не был на приеме ни разу...тьфу, тьфу, тьфу...на тебя.

И на тебя тьфу чтобы не вызывали)
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1314
Re: Макаки, на которых хотели тестировать казвакцину, сбежали по...
Отправлено: 26.05.21 - 19:44
#8
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А были ли макаки? Может были только деньги на них, которые распилили?
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